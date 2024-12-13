Бейонсе відмовилася від прізвища Jay-Z, — ЗМІ

Шанувальники одноголосно вирішили, що на таке редактори видання, які публікують імена переможців рейтингу, не наважилися б без узгодження з командою зірки, а тому вона й справді могла відмовитися від прізвища чоловіка.

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43-річна американська співачка Бейонсе, яка за добу після скандалу зі звинуваченням її чоловіка Jay-Z у зґвалтуванні неповнолітньої відвідала разом із ним і 12-річною донькою Блю Айві прем'єру мультфільму "Муфаса: Король Лев" і демонструвала всім, що в сім'ї мир і благодать, раптово зробила крок, який тепер обговорюють усі, хто стежить за цією історією, пише Hello.

Коли журнал Forbes опублікував свій список найвпливовіших жінок світу, всі помітили, що Бейонсе, яка посідає 35 місце, вказана під своїм дівочим прізвищем Бейонсе Ноулз, а не за чоловіком Бейонсе Ноулз-Картер.

Бейонсе у списку впливових жінок — на 35 місці Фото: Скриншот

У мережі шанувальники припустили "м'яку зміну імені", але були й ті, хто говорив, що Forbes часто використовував її дівоче прізвище в минулому. Однак це пояснення не зовсім збіглося, оскільки Forbes ще у вересні називав артистку "Бейонсе Ноулз-Картер", висвітлюючи запуск її бренду віскі SirDavis.

Бейонсе, яка вже понад десять років використовує ім'я Картер, навіть гастролює як "місіс Carter" і назвала свій останній альбом Cowboy Carter. Вона ніяк не прокоментувала чутки.

У позові проти Шона Diddy Комбса, оновленому 8 грудня, стверджується, що він разом із Jay-Z зґвалтував 13-річну дівчину під час вечірки після церемонії вручення премії VMA 2000 року в Radio City Music Hall у Нью-Йорку.

Жертва, тепер уже доросла, спочатку називала Jay-Z "Знаменитістю А" у своєму позові і стверджує, що свідком інциденту була неназвана знаменитість жіночої статі, "Знаменитість Б".

Звинувачення проти Diddy і Jay-Z є частиною хвилі позовів, поданих проти хіп-хоп-магнатів згідно із Законом про повнолітніх жертв Нью-Йорка, який тимчасово скасував термін давності для деяких справ про сексуальне насильство.

Jay-Z з тещею, дружиною і дочкою на прем'єрі фільму "Муфаса: Король Лев" Фото: Getty

У своїй відповіді на позов Jay-Z категорично відкинув звинувачення, звинувативши ймовірну жертву в спробі шантажу. Він заявив, що переживаєте за дітей, яким тепер почнуть ставити незручні запитання, і зокрема за доньку Блю Айві, якій 7 січня виповниться 13 років.

Ба більше, юридична команда репера накинулася на адвоката Тоні Бузбі, який представляє потерпілу, і зажадала розкрити ім'я позивача. Своєю чергою Бузбі заявив, що захист Картера вже припустився кількох правопорушень, намагаючись нацькувати клієнтів його юридичної фірми на нього ж, пропонуючи гроші.

Раніше Фокус писав, що спливла інформація про те, що Jay-Z убив свого кузена і торгував наркотиками.