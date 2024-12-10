Jay-Z на тлі звинувачень у зґвалтуванні вийшов на червону доріжку з Бейонсе і дочкою (відео)

Ніхто з родини Jay-Z і вигляду не подав, що зараз над репером згустилися хмари. Вони посміхалися і позували фотографам, демонструючи, що в них усе добре.

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Уже через добу після звинувачень у зґвалтуванні 13-річної дівчини 2000 року 55-річний репер Jay-Z разом із дружиною Бейонсе та їхньою 12-річною донькою Блю Айві з'явився на публіці. Сім'я відвідала прем'єру нового фільму "Муфаса: Король Лев", пише People. Їх супроводжувала мати Бейонсе Тіна Ноулз.

Співачка, яка озвучила в мультфільмі Налу, була одягнена в відверту сукню без бретелей із золотими круговими накладками по всьому вбранню, розрізом до стегна і глибоким вирізом у зоні декольте. Айві, яка подарувала свій голос Кіарі, виглядала набагато старшою за свої роки в золотій сукні без бретелей. Її суцільний блискучий образ мав ті ж чорні відтінки, що вбрання її матері. Губи дівчинки були нафарбовані яскравою червоною помадою.

70-річна Тіна Ноул позувала з рідними в чорному топі з відкритими плечима, штанах, чорних рукавичках і золотих прикрасах.

Сім'ю на прем'єрі супроводжувала мати Бейонсе, Тіна Ноулз Фото: Getty

Батько сімейства хизувався в темно-бордовому костюмі та краватці.

Уся сім'я посміхалася і, здавалося, перебувала у святковому настрої та ігнорувала скандал, що навис над ними.

Після того як ЗМІ написали про звинувачення потенційної жертви, яка розповіла про те, що Jay-Z і P Diddy зґвалтували її, коли вона була неповнолітньою, репер одразу ж заявив, що він став жертвою "спроби шантажу" і побоюється, що його троє дітей від Бейонсе "терпітимуть" переслідування внаслідок шокуючих звинувачень. Це, стверджує позивачка під псевдонімом Джейн Доу, трапилося на вечірці після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2000 у Radio City Music Hall у Нью-Йорку.

За його словами, особливо він боїться за старшу доньку, яка може зіткнутися з питаннями від своїх друзів з приводу судового позову. У пари також є близнюки Румі та Сер, яким сім років.

"Єдине, що мене засмучує – це моя сім'я. Моїй дружині і мені доведеться посадити наших дітей, один з яких у тому віці, коли її друзі, напевно, побачать пресу і поставлять запитання про природу цих звинувачень, а також пояснять жорстокість і жадібність людей. Несправедливо намагатися зрозуміти незрозумілі ступені злості, спрямовані на руйнування сімей і людського духу", – підкреслив він.

Бейонсе заявила, що пишається своєю донькою

У ЗМІ вже говорять про те, що команда Бейонсе і Jay-Z запустила потужну піар-кампанію з відбілювання репутації. Наприклад, для журналістів поява всієї родини на прем'єрі стала невеликим сюрпризом на тлі звинувачень, оскільки Бейонсе, Jay-Z і Блю Айві "не сказали раніше пресі про відвідування заходу, незважаючи на їхню участь".

Позов проти Шона Комбса було подано в Південному окрузі Нью-Йорка в жовтні минулого року, а 8 грудня 2024 року потерпіла подала повторний позов, у якому було вказано й особу Jay-Z, чиє справжнє ім'я Шон Картер. Цивільний позов було подано приблизно за місяць до того, як Блю Айві стане підлітком, оскільки 7 січня їй виповниться 13 років. Як і її батьки, вона цікавиться музикою і відвідала концерт Сабріни Карпентер минулого місяця в Лос-Анджелесі.

Шон Комбс і Шон Картер дружать багато десятиліть, і Jay-Z був постійним гостем скандальних білих вечірок Пі Дідді, де, судячи з десятків звинувачень на адресу Комбса, мали місце насильство, наркотики та інше.

У вересні магнат музичної індустрії був заарештований і тепер чекає на суд у бруклінській в'язниці, який призначений на 5 травня 2025 року. Як і Jay-Z, він відкидає всі звинувачення на свою адресу, хоча кількість потерпілих уже перевищує 120 осіб, і їхні свідчення багато в чому збігаються.

Раніше Фокус писав, що в мережі з'явився список гостей вечірок P Diddy.