У цивільному позові стверджується, що Jay-Z зґвалтував підлітка разом із Шоном "Дідді" Комбсом після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2000. Сам музикант спростовує будь-які звинувачення на свою адресу.

Jay-Z, чоловік суперзірки Бейонсе, був звинувачений у сексуальному насильстві над 13-річною дівчинкою разом із Шоном "Дідді" Комбсом на вечірці після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2000 у цивільному позові, поданому 8 грудня. Про це пише Daily Mail.

Бейонсе на MTV Video Music Awards 2000

Жінка, яка звинувачує репера і продюсера Jay-Z, справжнє ім'я якого Шон Корі Картер, називає себе Джейн Доу і стверджує, що напад стався на вечірці після церемонії нагородження MTV Video Music Awards 2000 року.

Спочатку позов було подано в Південному окрузі Нью-Йорка в жовтні минулого року проти Комбса, а в неділю було подано повторний позов, у якому фігурував 55-річний репер.

Жінка, яка звинувачує репера, стверджує, що напад стався на вечірці після заходу, який відбувся 7 вересня 2000 року в нью-йоркському Radio City Music Hall.

Jay-Z опублікував у неділю довгу заяву для Daily Mail, в якій спростував твердження, висловлені в повторно поданому позові. Журналісти також зв'язалися з представником Бейонсе з приводу цієї історії. Варто зазначити, що Бейонсе і Джей Зі почали зустрічатися 2002 року, а одружилися 2008 року. У них троє дітей. Їхній старшій доньці Блю Айві — 12 років, близнюкам Румі і Серу — сім.

Джей Зі, Бейонсе та їхня донька Блю Айві Фото: Getty Images

"Мій адвокат дізнався про спробу шантажу, він отримав так званий лист із вимогою, від "юриста" на ім'я Тоні Бузбі. Він розрахував, що характер цих звинувачень і громадський контроль змусять мене захотіти врегулювати справу. Ні, сер, це мало зворотний ефект! Мені захотілося викрити вас за шахрайство, яким ви є, дуже публічно. Тож ні, я не дам вам жодного пенні", — заявив репер.

Він також заявив, що ці звинувачення "огидні" і будь-хто, хто вчинив такий злочин проти неповнолітнього, має бути за ґратами.

"Ці ймовірні жертви заслуговували б справжнього правосуддя, якби це було так. Цей адвокат, про якого я провів невелике дослідження, схоже, має звичку до такого роду театральних постановок!", — повідомив Jay-Z і згадав про свою сім'ю, заявивши, що їм з Бейонсе доведеться посадити своїх дітей і розкажуть про "жорстокість і жадібність людей".

"Я сумую про чергову втрату невинності. Діти не повинні терпіти таке у своєму юному віці. Несправедливо намагатися зрозуміти незрозумілі ступені злості, покликані зруйнувати сім'ї та людський дух", — повідомив репер, серед хітів якого Empire State Of Mind, Big Pimpin' і Can I Get A..., особисто націлився на Бузбі, який подав понад 100 позовів проти Комбса.

Шон Комбс, який останнім часом був відомий під псевдонімом "Дідді" , перебуває під вартою в Нью-Йорку вже майже три місяці, чекаючи суду у справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

У позові проти Джей Зі йдеться про те, що в попередній юридичній заяві його згадували як "Знаменитість А", і що в нього є будинки в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

У позові, поданому фірмою Бузбі, обвинувачка заявила, що сексуальне насильство сталося на домашній вечірці після церемонії вручення премії VMA.

Згідно з позовом, обвинувачка сподівалася відвідати VMA як "бажаний" захід і "вірила, що зможе потрапити туди".

За словами обвинувачки, коли шоу почалося, вона підійшла до кількох водіїв лімузинів, припаркованих неподалік, і спробувала переконати їх провести її на MTV Video Music Awards, або на будь-яку вечірку після шоу.

Обвинувачка заявила в позові, що водій лімузина, який стверджував, що він працював на Дідді, "сказав їй, що Комбсу подобаються молоді дівчата, і сказав, що вона "відповідає тому, що шукав Дідді".

Шон "Дідді" Комбс Фото: Getty Images

Зрештою він привіз її у "великий білий особняк з обгородженою U-подібною під'їзною дорогою", і їй сказали поставити свій підпис на документі, який, як вона "тепер вважає, був угодою про нерозголошення", оскільки копії вона не отримала. На вечірці було повно знаменитостей, які вживали кокаїн і марихуану. У підсумку Джейн Доу випила коктейль, що нагадує суміш журавлинного соку з апельсиновим, після чого їй стало погано і довелося лягти в порожній спальні. А потім до кімнати увійшли Комбс, Jay-Z і хтось, іменований "Знаменитість Бі". Вона розповіла, що Комбс агресивно кинув її до стіни, а потім на ліжко і заявив, що вона "готова до вечірки". Після Jay-Z її роздягнув і зґвалтував, поки "вона ставала дедалі більш і більш дезорієнтованою", і утримував її, поки Комбс і Celebrity B спостерігали. Після її зґвалтував Комбс. У якийсь момент вона його вдарила і змусила відступити.

У підсумку вона втекла з вечірки і дійшла до заправки, яку помітила по дорозі, де касир дозволила їй зателефонувати батькові. Дівчина зізналася, що збрехала йому про те, де була і попросила забрати її додому.

У позові йдеться, що обвинувачка впала в глибоку депресію, яка продовжує впливати на всі аспекти її життя. вона страждає на посттравматичний стресовий розлад. Обвинувачка також "зазнавала труднощів у підтримці нормальних стосунків і жила значною мірою ізольовано від суспільства". Обвинувачка просить суд відшкодувати збитки, розмір яких не уточнюється, за позовом, поданим відповідно до Закону штату Нью-Йорк про захист жертв гендерного насильства.

Подана в неділю заява стала першим випадком, коли Бузбі назвав у юридичних документах публічну особу крім Комбса.

Часові рамки інциденту, мабуть, збігаються з тим, коли стосунки Jay-Z і Бейонсе почали набувати серйозного характеру.

Бейонсе розповіла журналу Seventeen, що вперше познайомилася з Jay-Z у віці 18 років (період з вересня 1999 року по серпень 2000 року), як раніше повідомляв журнал People.

Бейонсе і Джей Зі Фото: Instagram beyonce

У 2013 році Бейонсе розповіла Опрі Вінфрі в програмі OWN: "Спочатку ми були друзями протягом півтора року, перш ніж почали ходити на побачення".

До листопада 2001 року їх побачили разом на обкладинці журналу Vanity Fair, і Jay-Z повідомив виданню, що вони "тільки почали намагатися зустрічатися", додавши: "Вона чарівна південна дівчина, ви знаєте... але мені, безумовно, довелося б бути таким же крутим".

Комбс, якого утримують у Бруклінському центрі ув'язнення, заперечує всі висунуті проти нього звинувачення. Він тричі безуспішно намагався вийти під заставу.