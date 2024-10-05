Трамп, принц Гаррі та багато інших: у мережі з'явився список гостей вечірок P Diddy (фото)

На скандальних білих "фрік-вечірках" P Diddy було помічено багато "V.I.P."-персон. Однак навіть присутність у списку гостей не означає, що людина підозрювала про те, що відбувається "за лаштунками".

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Популярного американського музиканта і продюсера Шона Комбса, більш відомого під псевдонімом P Diddy (Puff Daddy), звинуватили в рекеті, торгівлі людьми, насильстві та втягненні в проституцію. Прославився репер також своїми т. зв. "білими вечірками" за участю голлівудських зірок і політиків, які відбувалися з 1998 по 2009 рік, пише Мirror.

Як зазначає видання, гучні "фрік-вечірки" були добре відомі представникам індустрії, де збиралися безліч гостей.

На знаменитій вечірці одного разу з'явився Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією.

P Diddy, Дональд Трамп і Мелані Трамп Фото: WireImage

На знімку із заходу Трамп був помічений з однією рукою, що обіймає Меланію, тоді як іншою рукою він обіймав Дідді.

У соцмережах "гуляє" список зірок, які відвідували ці вечірки P Diddy.

Принц Гаррі, Принц Вільям і Sean P. Diddy Combs Фото: access hollywood

На вечірках музиканта, як стверджується, були присутні Ja Rule, Jay-Z, Asher, Drake, Beyonce, Дайана Росс зі своїм на той момент неповнолітнім сином Еваном, Мерайя Кері, Леонардо Ді Капріо, Періс Хілтон, Вілл Сміт, Дженніфер Лопес, сестри Кардаш'ян, принц Гаррі з принцом Вільямом, проповідник і захисник прав чорношкірих американців Альфред Шарптон і багато-багато інших.

Утім, присутність людини на такому заході не доводить, що вона була причетною до незаконної діяльності і могла навіть не здогадуватися про те, що відбувається.

Дідді вже висунуто звинувачення у змові з метою рекету, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та перевезенні для заняття проституцією. Останній заперечує всі висунуті проти нього звинувачення.

Зазначимо, що після арешту Шона Комбса юристи закликали потенційних жертв заявити про себе. І за 10 днів вони отримали понад 3000 відповідей.

Підозрюваний утримується у в'язниці в Брукліні і дуже боїться отруєння.