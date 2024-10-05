Трамп, принц Гарри и много других: в сети появился список гостей вечеринок P Diddy (фото)
На скандальных белых "фрик-вечеринках" P Diddy было замечено много "V.I.P."-персон. Однако даже присутствие в списке гостей не означает, что человек подозревал о происходящем "за кулисами".
Популярного американского музыканта и продюсера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P Diddy (Puff Daddy), обвинили в рэкете, торговле людьми, насилии и вовлечении в проституцию. Прославился репер также своими т.н. "белыми вечеринками" с участием голливудских звезд и политиков, которые проходили с 1998 по 2009 год, пишет Мirror.
Как отмечает издание, громкие "фрик-вечеринки" были хорошо известны представителям индустрии, где собирались множество гостей.
На знаменитой вечеринке однажды появился Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией.
На снимке с мероприятия Трамп был замечен с одной рукой, обнимающей Меланию, в то время как другой рукой он обнимал Дидди.
В соцсетях "гуляет" список звезд, которые посещали эти вечеринки P Diddy.
На вечеринках музыканта, как утверждается, присутствовали Ja Rule, Jay-Z, Asher, Drake, Beyonce, Дайана Росс со своим на тот момент несовершеннолетним сыном Эваном, Мерайя Кэри, Леонардо Ди Каприо, Перис Хилтон, Уилл Смит, Дженнифер Лопес, сестры Кардашьян, принц Гарри с принцем Уильямом, проповедник и защитник прав чернокожих американцев Альфред Шарптон и многие-многие другие.
Впрочем, присутствие человека на подобном мероприятии не доказывает, что он был причастным к незаконной деятельности и мог даже не догадываться о происходящем.
Дидди уже предъявлены обвинения в сговоре с целью рэкета, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозке для занятия проституцией. Последний отрицает все выдвинутые против него обвинения.
Отметим, что после ареста Шона Комбса юристы призвали потенциальных жертв заявить о себе. И за 10 дней они получили более 3000 ответов.
Подозреваемый содержится в тюрьме в Бруклине и очень боится отравления.