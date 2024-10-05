Трамп, принц Гарри и много других: в сети появился список гостей вечеринок P Diddy (фото)

На скандальных белых "фрик-вечеринках" P Diddy было замечено много "V.I.P."-персон. Однако даже присутствие в списке гостей не означает, что человек подозревал о происходящем "за кулисами".

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Популярного американского музыканта и продюсера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P Diddy (Puff Daddy), обвинили в рэкете, торговле людьми, насилии и вовлечении в проституцию. Прославился репер также своими т.н. "белыми вечеринками" с участием голливудских звезд и политиков, которые проходили с 1998 по 2009 год, пишет Мirror.

Как отмечает издание, громкие "фрик-вечеринки" были хорошо известны представителям индустрии, где собирались множество гостей.

На знаменитой вечеринке однажды появился Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией.

P Diddy, Дональд Трамп и Мелани Трамп Фото: WireImage

На снимке с мероприятия Трамп был замечен с одной рукой, обнимающей Меланию, в то время как другой рукой он обнимал Дидди.

В соцсетях "гуляет" список звезд, которые посещали эти вечеринки P Diddy.

Принц Гарри, Принц Уильям и Sean P. Diddy Combs Фото: access hollywood

На вечеринках музыканта, как утверждается, присутствовали Ja Rule, Jay-Z, Asher, Drake, Beyonce, Дайана Росс со своим на тот момент несовершеннолетним сыном Эваном, Мерайя Кэри, Леонардо Ди Каприо, Перис Хилтон, Уилл Смит, Дженнифер Лопес, сестры Кардашьян, принц Гарри с принцем Уильямом, проповедник и защитник прав чернокожих американцев Альфред Шарптон и многие-многие другие.

Впрочем, присутствие человека на подобном мероприятии не доказывает, что он был причастным к незаконной деятельности и мог даже не догадываться о происходящем.

Дидди уже предъявлены обвинения в сговоре с целью рэкета, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозке для занятия проституцией. Последний отрицает все выдвинутые против него обвинения.

Отметим, что после ареста Шона Комбса юристы призвали потенциальных жертв заявить о себе. И за 10 дней они получили более 3000 ответов.

Подозреваемый содержится в тюрьме в Бруклине и очень боится отравления.