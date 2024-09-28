Скандал в Голливуде: рэпера Puff Daddy обвиняют в сутнерстве и сексуальном насилии

Среди вероятных жертв рэпера называют певца Джастина Бибера, а такие звезды как Дженнифер Лопес, Бейонсе и Опра Уинфри могут оказаться свидетелями преступлений Puff Daddy, которые замалчивали это.

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Рэпер Шон Комбз, выступающий под сценическими именами Puff Daddy (P. Diddy и Diddy) и обвиненный в секс-торговле и рэкете, рассказал, кто был на его скандальных вечеринках и, вероятно, может замалчивать сексуальное насилие со стороны музыканта. Об этом пишет JetSetter.ua.

"За несколько дней до ареста Diddy снял видео, где диктовал имена звезд, которые были на его скандальных вечеринках, и понятно, что были молчаливыми свидетелями (а может, и участниками, кто знает). Там и Наоми Кэмпбелл, и Опра Уинфри, Уилл Смит, певцы Малума, Снуп Догг, актриса Кара Делевинь и еще с десяток звезд", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что в перечень "молчаливых наблюдателей" также входит бывшая девушка рэпера — Джей Ло, а также певец Ашер, который удалил все свои сообщения в сети Х, как только разгорелся скандал.

Puff Daddy и Джей Ло Фото: Соцсети

Кроме того, как утверждают журналисты, на тех вечеринках присутствовали:

Сара Джессика Паркер;

Эштон Катчер;

Леонардо Ди Каприо;

Бейонсе;

Хлоя Кардашьян.

Дело рэпера Puff Daddy

Рэпера обвиняют в сутенерстве и изнасиловании, сексуальной эксплуатации и рэкете, а также перевозке с целью вовлечения в проституцию.

Сторона обвинения считает, что он создал целую преступную сеть и использовал свою компанию для перевозки женщин и мужчин, занятых в секс-индустрии, через границы американских штатов. Рэпер, по данным следствия, принуждал жертв к сексу, без их согласия записывал интимные видео, которыми потом шантажировал жертв, чтобы они молчали.

Все записи и скандальные записи на флешках стали доступны только сейчас.

Журналисты объяснили, что эксплуатировал рэпер не только обычных людей, но и ныне известных селебритиз.

Среди вероятных пострадавших — его ученик, певец Джастин Бибер, который в 2000-х работал с P. Diddy.

Puff Daddy и Джастин Бибер Фото: соцмережі

16 сентября рэпера арестовали. Ему отказали в выходе под залог, а во время обысков у рэпера нашли не только запрещенные вещества, но и огнестрельное оружие, боеприпасы и более тысячи бутылок лубриканта и детского масла.

"Все это, вероятно, запасы для скандальных вечеринок, которые рэпер устраивал со звездными гостями", — подытожили авторы материала.

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