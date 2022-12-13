Рэпер Diddy стал отцом в седьмой раз

Звезда встречается с 28-летней участницей рэп-группы City Girls Янг Майами.

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53-летний Diddy — настоящее имя Шон Комбс — поделился, что стал отцом в седьмой раз. Рэпер раскрыл пол новорожденного малыша, однако держит в тайне имя матери ребенка. Об этом пишет ET.

"Я так счастлив приветствовать мою девочку Лав Шон Комбс в этом мире". Он добавил: "Мама Комбс, Куинси, Джастин Кристиан, Д'Лила, Джесси и я все так любим тебя! Бог — Великий творец!"

Ранее в этом году артист подтвердил, что встречается с 28-летней участницей рэп-группы City Girls Янг Майами. Многие поклонники музыканта предполагают, что именно она является матерью девочки. Однако, в последнее время в социальных сетях исполнительницы не появилось ни одной фотографии в "интересном" положении, поэтому личность мамы новорожденной девочки все еще остается под вопросом.

Известно, что девочка родилась в клинике Ньюпорт-Бич в штате Калифорния еще в октябре, однако поделиться радостной новостью артист решил только теперь.

Напомним, у рэпера P.Diddy уже имеется шестеро детей. Старшего ребенка ему родила бывшая возлюбленная Миса Хилтон. Джастину Диору Комбсу уже 28 лет. Помимо этого рэпер воспитывает 24-летенго сына Кристиана, 15-летних близнецов Д’Лила Стар Комбса и Джесси Джеймса Комбса от покойной Ким Портер, которая умерла в 2018 году в возрасте 47 лет. Также рэпер усыновил ребенка усопшей возлюбленной от предыдущих отношений. Молодому человеку уже 31 год. Помимо этого дочь Ченс Комбс артисту родила Сара Чепмен. Девушке уже 16 лет.