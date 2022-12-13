Репер Diddy став батьком усьоме

Зірка зустрічається з 28-річною учасницею реп-гурту City Girls Янг Маямі.

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53-річний Diddy — справжнє ім'я Шон Комбс — поділився, що став батьком усьоме. Репер розкрив стать новонародженої дитини, проте тримає в таємниці ім'я матері дитини. Про це пише ET.

"Я такий щасливий вітати мою дівчинку Лав Шон Комбс у цьому світі". Він додав: "Мама Комбс, Квінсі, Джастін Крістіан, Д'Ліла, Джессі і я так любимо тебе! Бог — Великий творець!"

Раніше цього року артист підтвердив, що зустрічається з 28-річною учасницею реп-гурту City Girls Янг Маямі. Багато шанувальників музиканта припускають, що саме вона є матір'ю дівчинки. Проте останнім часом у соціальних мережах виконавиці не з'явилося жодної фотографії в "цікавому" стані, тому особистість мами новонародженої дівчинки все ще залишається під питанням.

Відомо, що дівчинка народилася в клініці Ньюпорт-Біч у штаті Каліфорнія ще в жовтні, проте поділитися радісною новиною артист вирішив лише тепер.

Нагадаємо, у репера P.Diddy вже є шестеро дітей. Старшу дитину йому народила колишня кохана Міса Гілтон. Джастіну Діору Комбсу вже 28 років. Крім цього, репер виховує 24-річного сина Крістіана, 15-річних близнюків Д'Лілу Стар Комбс і Джессі Джеймса Комбса від покійної Кім Портер, яка померла у 2018 році у віці 47 років. Також репер усиновив дитину покійної коханої від попередніх стосунків. Молодику вже 31 рік. Крім цього, дочку Ченс Комбс артисту народила Сара Чепмен. Дівчині вже 16 років.