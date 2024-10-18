"Помогла выжить": отец Хейли Бибер поблагодарил свою дочь

Актер считает, что его зять — один из самых смелых артистов, а Хейли помогла ему стать сильнее и выдержать все испытания.

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58-летний американский актер и брат Хейли Бибер Стивен Болдуин заявил, что его дочь помогла выжить своему мужу Джастину после всех испытаний, которые выпали на его долю, пишет Daily Mаil. Своего зятя он назвал "одним из самых смелых артистов" на фоне скандала вокруг рэпера Шона Комбса.

Puff Daddy арестован 16 сентября и обвинен в ряде преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и вымогательством. Количество жертв, которые подают и еще планируют подать против него иски, составляет около 120 человек.

Джастин Бибер, который в 15-летнем возрасте провел 48 часов в доме рэпера, никак не комментировал арест музыканта, хотя СМИ и многие фанаты канадского певца подозревают, что он мог стать жертвой домогательств музыкального магната.

Кенни Болдуин, Стивен Болдуин и Тамер Секин, доктор медицины Фото: Getty

Сейчас Джастин, по словам его друзей, испытывает "отвращение" к обвинениям против Diddy и не хочет "иметь с ним ничего общего". Хейли — человек, который оказывает ему сейчас самую большую поддержку.

"Я просто рад, что он связался с прекрасной девушкой, которая помогла ему выжить. Их счастье, благополучие и здоровье сейчас, очевидно, лучше, чем когда-либо", — говорит Стивен Болдуин.

В августе Хейли и Джастин приветствовали своего первого ребенка, сына Джека Блюза, и его дедушка Стивен был переполнен гордостью за новорожденного, описывая его как "невероятно милого". Он думает, что это лишь вопрос времени, когда пара покажет ребенка публике.

"Они просто проводят очень милое, личное время с Джеком, и мы просто готовимся увидеть, как он выйдет в мир, выйдет на сцену", — добавил актер.

В свою очередь Хейли не дает своим родителям видеть внука. Она обиделась на них после того, как Стивен призвал фанатов молиться за благополучие ее и Джастина. Она давно конфликтовала со Стивеном и Кенией (мать Хейли) из-за религиозных и политических убеждений.

Ранее Фокус писал, что против Комбса подали шесть новых исков, а одна из жертв рассказала, что он делал с детским маслом. В свою очередь Puff Daddy не оставляет попыток выйти из тюрьмы под залог, подав третью апелляцию. Суд по его делу назначен на 5 мая 2025 года.