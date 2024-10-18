"Допомогла вижити": батько Гейлі Бібер подякував своїй доньці

Актор вважає, що його зять — один із найсміливіших артистів, а Гейлі допомогла йому стати сильнішим і витримати всі випробування.

Related video

58-річний американський актор і брат Гейлі Бібер Стівен Болдвін заявив, що його дочка допомогла вижити своєму чоловікові Джастіну після всіх випробувань, які випали на його долю, пише Daily Mail. Свого зятя він назвав "одним із найсміливіших артистів" на тлі скандалу навколо репера Шона Комбса.

Puff Daddy заарештований 16 вересня і звинувачений у низці злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації та вимаганням. Кількість жертв, які подають і ще планують подати проти нього позови, становить майже 120 осіб.

Джастін Бібер, який у 15-річному віці провів 48 годин у будинку репера, жодним способом не коментував арешту музиканта, хоча ЗМІ та багато фанатів канадського співака підозрюють, що він міг стати жертвою домагань музичного магната.

Кенні Болдвін, Стівен Болдвін і Тамер Секін, доктор медицини Фото: Getty

Зараз Джастін, за словами його друзів, відчуває "відразу" до звинувачень проти Diddy і не хоче "мати з ним нічого спільного". Гейлі — людина, яка надає йому зараз найбільшу підтримку.

"Я просто радий, що він зв'язався з прекрасною дівчиною, яка допомогла йому вижити. Їхнє щастя, добробут і здоров'я зараз, вочевидь, кращі, ніж будь-коли", — каже Стівен Болдвін.

У серпні Гейлі і Джастін вітали свою першу дитину, сина Джека Блюза, і його дідусь Стівен був переповнений гордістю за новонародженого, описуючи його як "неймовірно милого". Він думає, що це лише питання часу, коли пара покаже дитину публіці.

"Вони просто проводять дуже милий, особистий час із Джеком, і ми просто готуємося побачити, як він вийде у світ, вийде на сцену", — додав актор.

Зі свого боку Гейлі не дає своїм батькам бачити онука. Вона образилася на них після того, як Стівен закликав фанатів молитися за благополуччя її та Джастіна. Вона давно конфліктувала зі Стівеном і Кенією (мати Гейлі) через релігійні та політичні переконання.

Раніше Фокус писав, що проти Комбса подали шість нових позовів, а одна з жертв розповіла, що він робив з дитячою олією. Зі свого боку Puff Daddy не залишає спроб вийти з в'язниці під заставу, подавши третю апеляцію. Суд у його справі призначено на 5 травня 2025 року.