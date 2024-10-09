Puff Daddy втретє намагається вийти з в'язниці: деталі

Адвокати Шона Комбса стверджують, що він не становить небезпеки для оточення і буде дотримуватися всіх вимог правоохоронних органів.

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Команда адвокатів репера Шона Комбса (Puff Daddy) подала третє прохання про звільнення їхнього клієнта з-під варти, запевняючи, що він "не становить загрози суспільству", пише Daily Mail із посиланням на отримані документи.

На попередньому слуханні федеральний суддя Нью-Йорка відхилив його заставу, оскільки Diddy нібито намагався зв'язатися зі свідками. В апеляції, поданій тепер, юристи Комбса заявили, що він зв'язався з потенційним свідком зі схвалення адвоката цього свідка, а також, що кілька свідків насправді телефонували Шону, а не навпаки.

За словами юристів, Комбс погодився більше не контактувати зі свідками і проходити щотижневі тести на наркотики. Вони стверджують, що їхній клієнт довів, що готовий підкоритися, здавши свій паспорт, продавши свій приватний літак і запропонувавши свій будинок за $48 мільйонів як заставу.

54-річний Комбс, заарештований 16 вересня, перебуває в Метрополітенському центрі ув'язнення в Брукліні відтоді, як 17 вересня не визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у тому, що він використовував свою "владу і престиж", щоб схилити жінок-жертв до вживання наркотиків і ретельно підготовлених сексуальних уявлень із чоловіками-працівниками секс-індустрії на заходах, які дістали назву "Freak Offs".

Інші ймовірні жертви вже подали позови проти Комбса, що включають звинувачення в сексуальному насильстві.

Адвокат Тоні Бузбі з Г'юстона раніше заявив, що він представляє 120 осіб, які виступили зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях проти магната хіп-хопу. Подачі позовів юрист очікує протягом наступного місяця, причому більшість із них буде подано в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі.

Бузбі описав жертв як 60 чоловіків і 60 жінок, і що 25 із них були неповнолітніми на момент скоєння злочинів. Одна людина заявила, що їй було 9 років, коли вона зазнала насильства. Звинувачення охоплюють період з 1991 року по 2024-й роки.

Раніше про невинність свого сина стверджувала мати репера Дженіс Комбс. Вона закликала громадськість не засуджувати його, поки він не дасть свідчення в суді.

Тим часом деякі з голлівудських знаменитостей, які були гостями скандальних вечірок Комбса, вже домовляються з жертвами, щоб не доводити справу до суду, і платять їм компенсацію.

Нагадаємо, Фокус писав, чому Голлівуд боїться Puff Daddy навіть у в'язниці.