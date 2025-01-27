Оштрафували і повернули авто: суд виніс вирок ексголові РДА, що збив 4 людей у Броварах (відео)

У Київській обласній прокуратурі заявляють, що не погоджуються з вироком й оскаржуватимуть рішення. Також процесуальний керівник подавав заяву про відвід головуючої через сумніви в неупередженості суду.

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Колишній голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко у квітні минулого року скоїв ДТП у Броварах у стані алкогольного сп'яніння, збивши на переході чотирьох людей, серед яких була дворічна дитина. Броварський міськрайонний суд Київської області постановив оштрафувати його на 34 000 гривень і заборонити керувати транспортом на 3 роки, повідомляє Brovarymedia.

Журналісти повідомляють, що за оголошеним суддею Броварського суду Тетяною Василенко вироком Майбоженко має сплатити 34 000 грн штрафу і 31 432 грн судових витрат. Також його на три роки буде позбавлено права керувати автомобілем.

Крім того, ексголові РДА мають повернути його автомобіль марки "Volvo", який із часу скоєння ДТП зберігався на штрафному майданчику.

За вчинення ДТП у Броварах ексголова РДА Майбоженко отримав штраф і позбавлення права керувати авто на 3 роки Фото: Скриншот

Рішення суду по п'яній ДТП у Броварах: прокуратура подає апеляцію

У Київській обласній прокуратурі заявили, що не погоджуються з вироком Броварського міськрайонного суду, який затвердив угоду про примирення між колишнім головою Броварської РДА та потерпілими, і наполягатимуть на скасуванні рішення в суді апеляційної інстанції.

За даними прокуратури, захисник обвинуваченого посадовця подав суду угоду про примирення, згідно з якою сторони обумовили покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України: призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.

"Прокурором подано письмове заперечення щодо неможливості укладення угоди про примирення у провадженнях вказаної категорії, невідповідності положень угоди інтересам суспільства та вимогам КК України", — заявили в пресслужбі відомства.

Також повідомляється, що суд відмовив прокурору у дослідженні матеріалів провадження, які спростовують наявність пом'якшувальних обставин у справі.

"Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено", — зазначили в прокуратурі.

ДТП у Броварах: подробиці

26 квітня ЗМІ писали, що в місті Бровари у Київській області п'яний голова РДА наїхав на натовп. Повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Того ж дня голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено з посади після "жахливого інциденту" в Броварах, в якому постраждали 3 дорослих і одна дитина. В Офісі генерального прокурора України повідомили, що Майбоженко затриманий і йому обирають запобіжний захід.

Руслан Кравченко також уточнював, що серед постраждалих у ДТП у Броварах — мати з дворічною донькою. У дитини діагностували перелом плечової кістки та підшкірну гематому на потилиці.

Ввечері 26 квітня у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Київській області повідомили про арешт голови РДА Майбоженка. Тестування приладом Drager показало 2,31 проміле алкоголю в його крові, що значно більше за норму.

27 квітня Майбоженку повідомили про підозру у порушенні ПДР, скоєному в стані алкогольного сп'яніння. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави терміном на 2 місяці.

Також 27 квітня президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення з посади голови Броварської районної військової адміністрації Володимира Майбоженка, який збив людей на зебрі.

Нагадаємо, 27 січня в Харкові попрощалися з блогеркою Анною Жук, яка загинула у ДТП на трасі Київ – Харків – Довжанський. Авто, в якому Анна їхала з чоловіком, 24 січня зіткнулося з вантажівкою.