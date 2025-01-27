Оштрафовали и вернули авто: суд вынес приговор экс-главе РГА, сбившему 4 человек в Броварах (видео)

В Киевской областной прокуратуре заявляют, что не согласны с приговором и будут обжаловать решение. Также процессуальный руководитель подавал заявление об отводе председательствующей из-за сомнений в беспристрастности суда.

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Бывший председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко в апреле прошлого года совершил ДТП в Броварах в состоянии алкогольного опьянения, сбив на переходе четырех человек, среди которых был двухлетний ребенок. Броварской горрайонный суд Киевской области постановил оштрафовать его на 34 000 гривен и запретить управлять транспортом на 3 года, сообщает Brovarymedia.

Журналисты сообщают, что по объявленному судьей Броварского суда Татьяной Василенко приговору Майбоженко должен заплатить 34 000 грн штрафа и 31 432 грн судебных расходов. Также он на три года будет лишен права управлять автомобилем.

Кроме того, экс-главе РГА должны вернуть его автомобиль марки "Volvo", который со времени совершения ДТП хранился на штрафной площадке.

За совершение ДТП в Броварах экс-глава РГА Майбоженко получил штраф и лишение права управлять авто на 3 года Фото: Скриншот

Решение суда по пьяному ДТП в Броварах: прокуратура подает апелляцию

В Киевской областной прокуратуре заявили, что не согласны с приговором Броварского горрайонного суда, который утвердил соглашение о примирении между бывшим главой Броварской РГА и потерпевшими, и будут настаивать на отмене решения в суде апелляционной инстанции.

По данным прокуратуры, защитник обвиняемого чиновника подал суду соглашение о примирении, согласно которому стороны обусловили наказание с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины: назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.

"Прокурором подано письменное возражение о невозможности заключения соглашения о примирении в производствах указанной категории, несоответствии положений соглашения интересам общества и требованиям УК Украины", — заявили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что суд отказал прокурору в исследовании материалов производства, которые опровергают наличие смягчающих обстоятельств по делу.

"Процессуальным руководителем в связи с наличием обстоятельств, которые вызывают сомнение в беспристрастности суда, подано заявление об отводе председательствующей, в удовлетворении которого отказано", — отметили в прокуратуре.

ДТП в Броварах: подробности

26 апреля СМИ писали, что в городе Бровары в Киевской области пьяный председатель РГА наехал на толпу. Сообщалось о четырех пострадавших.

В тот же день глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен с должности после "ужасного инцидента" в Броварах, в котором пострадали 3 взрослых и один ребенок. В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что Майбоженко задержан и ему избирают меру пресечения.

Руслан Кравченко также уточнял, что среди пострадавших в ДТП в Броварах — мать с двухлетней дочерью. У ребенка диагностировали перелом плечевой кости и подкожную гематому на затылке.

Вечером 26 апреля в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киевской области сообщили об аресте председателя РГА Майбоженко. Тестирование прибором Drager показало 2,31 промилле алкоголя в его крови, что значительно больше нормы.

27 апреля Майбоженко сообщили о подозрении в нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 2 месяца.

Также 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении с должности главы Броварской районной военной администрации Владимира Майбоженко, который сбил людей на зебре.

Напомним, 27 января в Харькове попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в ДТП на трассе Киев — Харьков — Довжанский. Авто, в котором Анна ехала с мужем, 24 января столкнулось с грузовиком.