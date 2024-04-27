Пьяное ДТП в Броварах: главе РГА Майбоженко сообщили о подозрении, детали

Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Четверо человек, пострадавших в ДТП, находятся в больнице, из них двое — в тяжелом состоянии.

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Главе Броварской районной государственной администрации Владимиру Майбоженко сообщили о подозрении в нарушении правил дорожно-транспортного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 26 апреля 2024 года в Броварах чиновник райгосадминистрации Киевской области, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. В крови чиновника обнаружили содержание алкоголя 2,31 промилле, что является существенным превышением нормы.

"В Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей", — отметили в прокуратуре.

В то же время председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о состоянии пострадавших в ДТП.

"Четыре человека находятся в Броварской больнице интенсивного лечения. Двое мужчин в тяжелом состоянии. У обоих — множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы. Девочка 2,5 лет и ее мама имеют травмы средней степени тяжести. У ребенка перелом плеча и рана носа и подкожная гематома затылочной области головы, у ее мамы: сотрясение, переломы и травма грудной клетки", — отметил Кравченко.

Он уточнил, что взял на личный контроль процесс оказания медицинской помощи пострадавшим.

пост Руслана Кравченко Фото: Скриншот

Что известно о ДТП с участием пьяного главы Броварской РГА

Вечером 26 апреля некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что в городе Бровары Киевской области произошло ДТП с участием местного депутата. По данным журналистов, речь идет о главе Броварской районной государственной администрации (РГА) Владимире Майбоженко, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и наехал на пешеходов.

Через несколько часов после аварии в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киевской области сообщили, что Майбоженко задержали и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В то же время глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что чиновник будет уволен.

Напомним, 26 апреля в сети также появилось видео того, как именно председатель РГА Броваров Владимир Майбоженко сбил нескольких человек, будучи в нетрезвом состоянии.