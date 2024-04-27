П'яна ДТП у Броварах: голові РДА Майбоженку повідомили про підозру, деталі

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Четверо осіб, постраждалих у ДТП, перебувають у лікарні, з них двоє — у важкому стані.

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Голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку повідомили про підозру у порушенні правил дорожньо-транспортного руху, скоєне у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. У крові посадовця виявили вміст алкоголю 2,31 проміле, що є суттєвим перевищенням норми.

"До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою", — зазначили у прокуратурі.

Водночас голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив про стан потерпілих у ДТП.

"Четверо осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох – множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми. Дівчинка 2,5 років і її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи і травма грудної клітини", — зазначив Кравченко.

Він уточнив, що взяв на особистий контроль процес надання медичної допомоги постраждалим.

пост Руслана Кравченка Фото: Скриншот

Що відомо про ДТП за участі п'яного голови Броварської РДА

Ввечері 26 квітня деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що у місті Бровари Київської області сталася ДТП за участю місцевого депутата. За даними журналістів, йдеться про голову Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння та наїхав на пішоходів.

За кілька годин після аварії у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Київській області повідомили, що Майбоженка затримали та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Водночас голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що чиновника буде звільнено.

Нагадаємо, 26 квітня у мережі також з'явилось відео того, як саме голова РДА Броварів Володимир Майбоженко збив кількох людей, будучи в нетверезому стані.