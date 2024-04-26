П'яна ДТП у Броварах: у поліції повідомили про арешт голови РДА Майбоженка (фото)

За версією слідства, тестування приладом Drager у голови Броварської РДА показало вміст алкоголю в крові у 2,31 проміле, що значно перевищує допустиму норму.

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Очільника Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка затримали після того, як він на своєму авто скоїв наїзд на пішоходів. Про це 26 квітня повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Київській області.

Як розповіли в поліції, внаслідок наїзду постраждали четверо осіб, включно з однією дитиною. Їх доправили до лікарні.

На місці ДТП алкотестер показав 2,31 проміле, що перевищує норму десятикратно. Водій був затриманий у порядку 208-статті Кримінально-процесуального кодексу України.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора України, за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 КК України.

"За попередніми даними, 26 квітня 2024 року посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле. Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", — розповіли у пресслужбі відомства.

Вирішується питання про обрання для Майбоженка запобіжного заходу

Як уже повідомлялося, голова Броварської РДА Володимир Майбоженко здійснив наїзд на натовп людей, унаслідок чого четверо людей, включно з дитиною, постраждали. За словами мера Броварів Ігоря Сапожка, лікарі борються за життя постраждалих.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що Майбоженка звільнять із посади голови Броварської РДА.

Нагадаємо, серед постраждалих у Броварах також була дитина.