У Броварах автівка влетіла в пішоходів біля кафе: є постраждалі, серед них дитина (відео, фото)

За словами очевидців, у ДТП біля кафе в Броварах Київської області постраждали троє дорослих і одна дитина.

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Увечері в п’ятницю, 26 квітня, біля кафе KFС водій у нетверезому стані скоїв наїзд на людей у пішохідній зоні. Про це повідомили численні місцеві пабліки, зокрема телеграм-канал "Трибуна_Бровари".

Трьох дорослих із серйозними травмами й одну дитину госпіталізували.

Очевидці засвідчують, що діставали людей безпосередньо з-під коліс. Стан потерпілих невідомий. Свідки говорять, що коли водій проходив тест на драгер, той показував 2,31 проміле.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Офіційної інформації наразі від жодної з відповідних служб немає.

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