В Броварах авто влетело в пешеходов возле кафе: есть пострадавшие, среди них ребенок (видео, фото)

По словам очевидцев, в ДТП возле кафе в Броварах Киевской области пострадали трое взрослых и один ребенок.

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Вечером пятницы, 26 апреля, возле кафе KFС водитель в нетрезвом состоянии совершил наезд на людей в пешеходной зоне. Об этом сообщили многочисленные местные паблики, в частности телеграм-канал "Трибуна_Бровары".

Трое взрослых с серьезными травмами и одного ребенка госпитализировали.

Очевидцы свидетельствуют, что доставали людей непосредственно из-под колес. Состояние пострадавших неизвестно. Свидетели говорят, что когда водитель проходил тест на драгер, тот показывал 2,31 промилле.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Официальной информации пока ни от одной из соответствующих служб нет.

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