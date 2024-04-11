"Кого-то сбил": в совете правосудия показали видео с места ДТП с судьей Тандыром

Патрульные записали все детали чрезвычайного происшествия с участием судьи Алексея Тандыра. На видео с места событий видно, как он сначала заламывает руки, а затем отказывается пройти алкотест.

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Мужчина, присутствующий на месте смертельного ДТП на Житомирской трассе 25 мая 2023 года, вслух говорит, что сбил человека. Он говорит это несколько раз в присутствии сотрудников патрульной полиции. После этого он сначала соглашается, а затем отказывается пройти тест на наличие алкогольного опьянения. Кадры с места ДТП обнародовали во время заседания Высшего совета правосудия (ВСП), который рассматривал дело судьи Алексея Тандыра. Видео опубликовано во время онлайн-трансляции заседания.

Заседание Второй Дисциплинарной палаты ВСП состоялось 10 апреля. Чтобы понять, что именно произошло на месте ДТП, в результате которого погиб нацгвардеец, обнародовали видео с бодикамер патрульных. Можно увидеть точное время, когда человека сбили насмерть — 23:59:31 25 мая 2023 года. В определенный момент записи слышен громкий удар и правоохранители бегут на место событий, где и видят мужчину в белой рубашке, который вышел из машины.

Фокус не публикует полную версию записи по этическим соображениям. Однако на странице Facebook Аналитическо-адвокационного центра Dejure есть компактная версия записи.

На записи можно увидеть мужчину в белой рубашке, похожего на судью Тандира. Он стоит на коленях, держится руками за голову и говорит о сбивании человека.

"Я что, кого-то сбил? Это я его сбил, да? Как я мог его сбить!"

После этого показывают попытку патрульных сделать алкотест. Как понятно из записи, фигурант сначала вроде бы согласился на процедуру. Но потом заявил, что этого делать не будет. Также был отказ показать документы. Слышно, как мужчина заявляет, что он не водитель, а пассажир.

"Я вас считаю предвзятыми людьми. Я не водитель, я пассажир", — слышно на видео.

Кроме того, патрульные говорят, что слышат запах алкоголя и видят признаки опьянения. В ответ фигурант говорит: "Я знаю".

Дело Тандыра — детали

Отметим, ДТП с участием судьи Макаровского суда Киева Алексея Тандыра произошло в ночь с 25 на 26 мая 2023 года. Согласно заявлению правоохранителей, его Lexus двигался на большой скорости по Житомирской трассе на выезде из Киева. Около блокпоста автомобиль сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. Экспертиза показала, что находившийся в авто судья был действительно пьян. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1: за нарушение правил дорожного движения фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Фокус писал о других ДТП с участием судей. Например, в ноябре произошло чрезвычайное происшествие в Тернопольской области. Судья Лидия Квятковская погибла в автомобиле, за рулем которого сидел ее пьяный сын.

Напоминаем, в феврале 2024 года в СМИ рассказали о дополнительных выплатах от государства, которые получил Тандыр. Ориентировочная сумма выплат — около 400 тыс. грн.