Хотів приховати сліди злочину: суддя Тандир був п'яний під час ДТП, — ДБР

За інформацією слідства, частина експертиз перебуває ще на фінальній стадії, проте вже зараз підтверджено — водій сів за кермо і збив людину в стані алкогольного сп'яніння.

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Судово-психологічна експертиза засвідчила, що суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння, коли скоїв наїзд на нацгвардійця Вадима Бондаренка. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у коментарі виданню "Факти" 11 липня.

За інформацією слідчих, суддя вживав усіх заходів для того, щоб приховати сліди алкогольного сп'яніння та намагався запобігти встановленню точної кількості алкоголю під час перевірки. Використовував він для цього свої юридичні знання та професійні навички.

Уже було проведено кілька експертиз, а деякі з них перебувають на завершальній стадії.

"За отриманими результатами ми можемо констатувати, що факт перебування судді Тандира в момент смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння є доведеним. Зокрема, це повністю підтверджується висновками судово-психологічної експертизи", — йдеться в повідомленні.

Найближчим часом слідство отримає результати експертизи, яка і виявить точний вміст алкоголю в крові.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що в Києві сталася ДТП із летальними наслідками. Суддя вночі збив військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка і той помер на місці від отриманих травм. Олексія Тандира було затримано, але спочатку він відмовився проходити перевірку на наявність алкоголю в крові.

27 травня Печерський суд столиці почав розглядати справу судді. Примітно, що під час засідання він заявив, що не вважає себе винним у трагедії й одразу ж почав скаржитися на погане самопочуття.