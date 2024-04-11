"Когось збив": у раді правосуддя показали відео з місця ДТП з суддею Тандиром

Патрульні записали усі деталі надзвичайної події за участю судді Олексія Тандира. На відео з місця подій видно, як він спершу заламує руки, а потім відмовляється пройти алкотест.

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Чоловік, присутній на місці смертельного ДТП на Житомирській трасі 25 травня 2023 року, вголос говорить, що збив людину. Він промовляє це кілька разів у присутності працівників патрульної поліції. Після цього він спершу погоджується, а потім відмовляється пройти тест на наявність алкогольного сп'яніння. Кадри з місця ДТП оприлюднили під час засідання Вищої ради правосуддя (ВРП), яка розглядала справу судді Олексія Тандира. Відео опубліковане під час онлайн-трансляції засідання.

Засідання Другої Дисциплінарної палати ВРП відбулось 10 квітня. Щоб зрозуміти, що саме сталось на місці ДТП, внаслідок якого загинув нацгвардієць, оприлюднили відео з бодікамер патрульних. Можна побачити точний час, коли людину збили на смерть — 23:59:31 25 травня 2023 року. У певний момент запису чути гучний удар і правоохоронці біжать на місце подій, де і бачать чоловіка у білій сорочці, який вийшов з машини.

Фокус не публікує повну версію запису з етичних міркувань. Однак на сторінці Facebook Аналітично-адвокаційного центру Dejure є компактна версія запису.

На записі можна побачити чоловіка у білій сорочці, схожого на суддю Тандира. Він стоїть на колінах, тримається руками за голову і говорить про збиття людини.

"Я що, когось збив? Це я його збив, так? Як я міг його збити!"

Після цього показують спробу патрульних зробити алкотест. Як зрозуміло з запису, фігурант спершу наче погодився на процедуру. Але потім заявив, що цього робити не буде. Також була відмова показати документи. Чути, як чоловік заявляє, що він не водій, а пасажир.

"Я вас вважаю упередженими людьми. Я не водій, я пасажир", — чути на відео.

Крім того, патрульні говорять, що чують запах алкоголю та бачать ознаки сп'яніння. У відповідь фігурант говорить: "Я знаю".

Справа Тандира — деталі

Зазначимо, ДТП з участю судді Макарівського суду Києва Олексія Тандира сталось в ніч з 25 на 26 травня 2023 року. Згідно з заявою правоохоронців, його Lexus рухався на великій швидкості Житомирською трасою на виїзді з Києва. Біля блокпоста автомобіль збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Експертиза показала, що суддя, який перебував у авто, був дійсно п'яний. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1: за порушення правил дорожнього руху фігуранту загрожує до 10 років в'язниці.

Раніше Фокус писав про інші ДТП за участю суддів. Наприклад, у листопаді сталась надзвичайна подія у Тернопільській області. Суддя Лідія Квятковська загинула у автомобілі, за кермом якої сидів її п'яний син.

Нагадуємо, у лютому 2024 року у ЗМІ розповіли про додаткові виплати від держави, які отримав Тандир. Орієнтовна сума виплат — близько 400 тис. грн.