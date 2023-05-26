ДТП на блокпосту в Києві: судд повідомили про підозру, — прокуратура

На цей час суддя Олексій Тандир перебуває під вартою, повідомили в Державному бюро розслідувань.

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Судді, який збив бійця Національної гвардії України на блокпосту у Києві повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, судді Макарівського суду Київської області Олексію Тандиру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Крім цього прокурори вимагають, аби Вища рада правосуддя надала згоду на тримання судді під вартою. Раніше суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків.

В ДБР повідомили, що суддя, який збив на смерть нацгвардійця, перебуває під вартою.

ДТП на блокпосту в Києві

25 травня 2023 року о 23:55 суддя за кермом автомобіля збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії України, який ніс службу на блокпосту. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.

Винуватцем ДТП виявився голова Макарівського суду в Київській області Олексій Тандир. Він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Нацгвардієць побачив автівку, яка мчала на великій швидкості і пішов ставити фішку, щоб зупинити та перевірити документи у водія, і в цей момент був збитий автомобілем.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, загиблому строковику Нацгвардії було 23 роки. У нього залишилися дружина та троє дітей.