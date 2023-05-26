"Має отримати справедливе покарання": Клименко прокоментував ДТП з нацгвардійцем

За словами міністра внутрішніх справ, загиблому строковику Нацгвардії було 23 роки. У нього залишилися дружина та троє дітей.

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Винуватець дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко, має понести справедливе покарання. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вадим Бондаренко. 23 роки. Строковик Національної гвардії України.

До початку повномасштабного вторгнення проходив строкову службу у Черкасах. Невдовзі був переведений до Києва”, – написав Клименко.

Він розповів, що після початку активних бойових дій Вадим Бондаренко рвався на передову. Але його підрозділ виконував важливі завдання, тому Вадим був потрібен там.

"Сьогодні Вадима не стало. Нацгвардієць загинув під час служби внаслідок трагічної ДТП на блокпосту. У Вадима залишилася дружина та троє дітей.

Його батько та брат зараз захищають Україну на найгарячіших напрямках", – додав глава МВС.

Також він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого та заявив, що винуватець трагедії обов'язково має отримати справедливе покарання.

Смертельна ДТП за участю голови суду: що сталося

Як повідомляло Державне бюро розслідувань, у Києві близько півночі 26 травня сталася дорожня аварія зі смертельним наслідком — суддя за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України.

За інформацією ЗМІ, винуватцем ДТП виявився голова Макарівського суду в Київській області Олексій Тандир, який у стані алкогольного сп'яніння їхав автомобілем Lexus проспектом Берестейським і на смерть збив 23-річного військового.

Коли нацгвардієць побачив машину, що швидко їде, він пішов ставити фішку, щоб зупинити та перевірити документи у водія, і в цей момент був збитий автомобілем, що летів, за словами очевидців, на величезній швидкості.

За даними журналістів, Олексій Тандир стверджує, що не він був за кермом на момент аварії. Він заявив, що водій втік з місця події, після чого він сам вийшов з автомобіля.

В автомобілі судді нібито виявили пляшки з алкоголем. За інформацією ДБР, заплановано проведення примусових аналізів для встановлення факту алкогольного сп'яніння під час аварії, оскільки сам Тандир відмовився проходити тест.

Нагадаємо, у Макарівському районному суді Київської області виступили за повне та неупереджене розслідування щодо свого голови Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця вночі 26 травня.

Цього ж дня ЗМІ повідомляли, що з'ясували особу загиблого в ДТП у Києві службовця Нацгвардії. Його батько перебуває в Бахмуті, брат також на фронті, а дружина з дітьми перебуває закордоном.