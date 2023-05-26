"Должен получить справедливое наказание": Клименко прокомментировал ДТП с нацгвардейцем

По словам министра внутренних дел, погибшему срочнику Нацгвардии было 23 года. У него остались жена и трое детей.

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Виновник дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко, должен понести справедливое наказание. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Вадим Бондаренко. 23 года. Срочник Национальной гвардии Украины.

До начала полномасштабного вторжения проходил срочную службу в Черкассах. Вскоре был переведен в Киев", – написал Клименко.

Он рассказал, что после начала активных боевых действий Вадим Бондаренко рвался на передовую. Но его подразделение выполняло важные задачи в Киеве, поэтому Вадим был нужен там.

"Сегодня Вадима не стало. Нацгвардеец погиб во время службы в результате трагического ДТП на блокпосту. У Вадима осталась жена и трое детей.

Его отец и брат сейчас защищают Украину на самых горячих направлениях", – добавил глава МВД.

Также он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и заявил, что виновник трагедии обязательно должен получить справедливое наказание.

Смертельное ДТП с участием главы суда: что произошло

Как сообщало Государственное бюро расследований, в Киеве около полуночи 26 мая произошла дорожная авария со смертельным исходом — судья за рулем автомобиля наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины.

По информации СМИ, виновником ДТП оказался глава Макаровского суда в Киевской области Алексей Тандыр, который в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Lexus по проспекту Берестейскому и насмерть сбил 23-летнего военного.

Когда нацгвардеец увидел быстро едущую машину, он пошел ставить фишку, чтоб остановить и проверить документы у водителя, и в этот момент был сбит автомобилем, летящим, по словам очевидцев, на огромной скорости.

По данным журналистов, Алексей Тандыр утверждает, что не он был за рулем в момент аварии. Он заявил, что водитель скрылся с места происшествия, после чего он сам вышел из автомобиля.

В автомобиле судьи якобы были обнаружены бутылки с алкоголем. По информации ГБР, запланировано проведение принудительных анализов для установления факта алкогольного опьянения во время аварии, поскольку сам Тандыр отказался отказался проходить тест.

Напомним, в Макаровском районном суде Киевской области выступили за полное и беспристрастное расследование в отношении своего председателя Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца ночью 26 мая.

В этот же день СМИ сообщали, что выяснили личность погибшего в ДТП в Киеве служащего Нацгвардии. Его отец находится в Бахмуте, брат — также на фронте, а жена с детьми пребывает заграницей.