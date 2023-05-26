Смертельное ДТП в Киеве с участием судьи: СМИ выяснили личность погибшего военного (фото)

По данным СМИ, у погибшего в аварии служащего Нацгвардии Вадима Бондаренко остались трое детей. Его отец и брат защищают Украину на передовой.

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Во время комендантского часа при въезде в Киев со стороны Житомира председатель Макаровского районного суда Киевской области попал в ДТП на блокпосту, где военный служащий Нацгвардии вышел на дорогу для установки инженерных заграждений. Об этом 26 мая сообщает "Суспілне" со ссылкой на источники в Национальной гвардии.

По данным журналистов, судья Алексей Тандыр, который предварительно находился за рулем, утверждает, что не он был водителем в момент аварии. Согласно информации от источников СМИ, судья заявил, что водитель скрылся с места происшествия, после чего он сам вышел из автомобиля.

Авария случилась в начале комендантского часа, когда служащий НГУ вышел на дорогу для установки инженерных заграждений, а "Лексус", в котором находился судья, столкнулся с ним на высокой скорости. Очевидцы сообщили о необычайной скорости, с которой произошло столкновение, не оставившем шансов на реакцию.

В автомобиле судьи были обнаружены бутылки с алкоголем. Кроме того, судья отказался проходить тест на алкогольное опьянение, что вызвало подозрения у следователей. По информации Государственного бюро расследований (ГБР), запланировано проведение принудительных анализов для установления факта алкогольного воздействия на состояние судьи во время аварии.

Журналисты выяснили личность погибшего служащего. По предварительной информации, его звали Вадим Бондаренко, ему было 23 года. Родом он из Черкасской области.

По данным СМИ, погибший — солдат срочной службы. У него осталось трое детей. Отец находится в Бахмуте, брат — также на фронте, а жена с детьми пребывает заграницей.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование происшествия, включая установление точных обстоятельств аварии и ответственности за нее. Официальные имена участников происшествия пока не раскрываются, однако задержание водителя уже состоялось.

В Киеве судья сбил насмерть военного Нацгвардии

В ночь 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП, когда автомобиль, за рулем которого находился судья, столкнулся с военнослужащим Национальной гвардии Украины на блокпосту. Инцидент произошел в Киеве, военнослужащий скончался на месте от полученных травм.

Судья был задержан, однако он отказался пройти проверку на состояние опьянения в медицинском учреждении, сообщили в Главном бюро расследований.

Напомним, что недавно депутат Киевского городского совета был подозреваемым в совершении серьезного ДТП с тяжелыми последствиями. СМИ упоминали Ярину Арьеву как возможного участника происшествия, предполагая, что она находилась под влиянием наркотических веществ.