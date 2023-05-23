Депутатку Киевсовета подозревают в совершении ДТП под наркотиками (фото)

В городской прокуратуре отметили, что подозреваемой грозит до 8 лет за решеткой. Депутатка от партии "Европейская солидарность" Ярина Арьева отрицает свою вину.

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Правоохранители сообщили о подозрении в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения депутату Киевского городского совета. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, 27 ноября прошлого года подозреваемая на автомобиле Volkswagen Polo под действием наркотических средств сбила в Киеве пешехода. В прокуратуре рассказали, что ДТП произошло возле нерегулируемого перехода на проспекте Степана Бандеры. Пресс-служба ведомства передала, что пострадавшая получила многочисленные травмы.

"В результате ДТП женщина получила переломы плечевой кости и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения", — уточнили правоохранители.

Пресс-служба со ссылкой на выводы экспертов отметила, что аварию повлекло за собой нарушение депутаткой правил дорожного движения.

23 мая суд избрал подозреваемой меру пресечения — домашний арест с 20:00 до 06:00 в течение двух месяцев, однако в прокуратуре заявили о намерении обжаловать решение. Правоохранители подчеркнули, что депутатке грозит от 3 до 8 лет заключения, а также лишение права управлять транспортными средствами на 5-8 лет.

О ком идет речь?

Журналисты медиа "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщили, что подозреваемая в совершении ДТП — это Ярина Арьева.

На сайте Киевского городского совета говорится, что Арьева — депутатка от партии "Европейская солидарность" и член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Как отреагировала Ярина Арьева?

Депутатка отметила в соцсетях, что авария произошла во время отключений света из-за обстрелов ВС РФ и пострадавшая "внезапно вышла на дорогу" без светоотражающих элементов.

"Хорошо, что ехала с разрешенной скоростью, что показала экспертиза. Моя семья сразу начала помогать этой женщине с лечением, чему все подтверждения. Мне очень жаль и я, как водитель, признаю свою вину. И мы сейчас с представителями пострадавшей женщины завершаем переговоры по этому делу", — написала Арьева.

Однако она возразила, что употребляла наркотики. По ее словам, экспертиза после ДТП не обнаружила наркотических средств.

"Вдруг через полгода следует экспертиза со следами наркотиков, которые я не употребляла", — подчеркнула депутатка.

Арьева заявила, что это может быть спланированной дискредитацией из-за ее активного участия в акциях против УПЦ МП. Организация, по ее словам, оказывает влияние на правоохранительные органы.

"Мне очень жаль, и я чувствую себя виноватой в этом несчастном случае, и все время сотрудничала со следствием, и буду выполнять свои процессуальные обязанности. Но я категорически опровергаю, что употребляла наркотики", — говорится в посте депутатки.

Между тем, в соцсетях опубликовали фото с места аварии.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Напомним, 23 мая в главном управлении Нацполиции Киева ответили на запрос СМИ, что правоохранители начали уголовное производство по факту подделки спецпропуска, изъятого у певца Виктора Павлика.

Также 23 мая в Службе безопасности Украины проинформировали, что в Волынской области разоблачили компанию, которая поставляла запчасти для производства подлодок в РФ.