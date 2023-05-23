Депутатку Київради підозрюють в скоєнні ДТП під наркотиками (фото)

У міській прокуратурі зазначили, що підозрюваній загрожує до 8 років за ґратами. Депутатка від партії "Європейська солідарність" Ярина Ар'єва заперечує свою провину.

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Правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння депутатці Київської міської ради. Про це 23 травня повідомила пресслужба столичної прокуратури.

За даними слідства, 27 листопада минулого року підозрювана на автівці Volkswagen Polo під дією наркотичних засобів збила в Києві пішохода. У прокуратурі розповіли, що ДТП сталась біля нерегульованого переходу на проспекті Степана Бандери. Пресслужба відомства передала, що постраждала отримала численні травми.

"В результаті ДТП жінка отримала переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження", — уточнили правоохоронці.

Пресслужба з посиланням на висновки експертів зазначила, що аварію спричинило порушення депутаткою правил дорожнього руху.

23 травня суд обрав підозрюваній запобіжний захід — домашній арешт з 20:00 до 06:00 протягом двох місяців, однак у прокуратурі заявили про намір оскаржити рішення. Правоохоронці підкреслили, що депутатці загрожує від 3 до 8 років ув’язнення, а також позбавлення права керувати траспортними засобами на 5-8 років.

Про кого йдеться?

Журналісти медіа "Українська правда" з посиланням на джерело повідомили, що підозрювана у вчиненні ДТП — це Ярина Ар'єва.

На сайті Київської міської ради зазначено, що Ар'єва — депутатка від партії "Європейська солідарність" та член постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики.

Як відреагувала Ярина Ар'єва?

Депутатка зазначила у соцмережах, що аварія сталася під час відключень світла через обстріли ЗС РФ і постраждала "раптово вийшла на дорогу" без світловідбивних елементів.

"Добре, що їхала з дозволеною швидкістю, що показала експертиза. Моя родина одразу почала допомагати цій жінці з лікуванням, чому є всі підтвердження. Мені дуже шкода і я, як водій, визнаю свою провину. І ми зараз з представниками постраждалої жінки завершуємо перемовини щодо цієї справи", — написала Ар’єва.

Однак вона заперечила, що вживала наркотики. За її словами, експертиза після ДТП не виявила наркотичних засобів.

"Раптом через пів року випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала", — підкреслила депутатка.

Ар’єва заявила, що це може бути спланованою дискредитацією через її активну участь в акціях проти УПЦ МП. Організація, за її словами, має вплив на правоохоронні органи.

"Мені дуже шкода, і я відчуваю себе винною у цьому нещасному випадку, і весь час співпрацювала зі слідством, і буду виконувати свої процесуальні обов’язки. Але я категорично спростовую, що вживала наркотики", — йдеться у пості депутатки.

Тим часом у соцмережах опублікували фото з місця аварії.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Нагадаємо, 23 травня у головному управлінні Нацполіції Києва відповіли на запит ЗМІ, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом підроблення спецперепустки, вилученої у співака Віктора Павлика.

Також 23 травня у Службі безпеки України проінформували, що у Волинській області викрили компанію, яка постачала запчастини для виробництва підводних човнів у РФ.