Провадження розпочате: правоохоронці перевіряють спецперепустку Павлика на справжність (фото)

У Нацполіції розповіли, що нині проходить експертиза перепустки, якою похизувався у соцмережах співак. Також поліціянти направили запит у ВСП з метою з’ясувати правомірність її видачі.

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Національна поліція України розпочала кримінальне провадження за фактом підроблення спеціальної перепустки для пересування Києвом під час комендантської години, раніше вилученої у артиста Віктора Павлика. Про це відомо з відповіді столичного головного управління Нацполіції на запит медіа "Букви", опублікованої 23 травня.

"16 травня нинішнього року під час моніторингу мережі Інтернет та засобів масової інформації правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з жінкою в автомобілі та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину", — йдеться у документі.

Правоохоронці проінформували, що внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про підроблення чи використання підроблених документів. 17 травня, за даними Нацполіції, була призначена експертиза спецперепустки, висновок за результатами якої ще очікується. Поліціянти передали, що триває досудове розслідування.

"Окрім того, до Центрального управління військової служби правопорядку по Києву та Київській області було направлено запит на отримання інформації щодо правомірності видачі такої перепустки", — підкреслили у відповіді.

Також у поліції зазначили, що "питання видачі, обліку тощо" цих перепусток не входить у компетенції відомства, та порадили журналістам звернутися у КМВА.

Відповідь головного управління Нацполіції Києва на запит ЗМІ Фото: Букви

Нагадаємо, 16 травня дружина артиста Катерина Репяхова поділилась в соцмережах, що чоловік подарував їй спецперепустку. Вона зафільмувала проїзд Південним мостом у Києві, рух яким дозволено лише спецтранспорту.

Вже 17 травня у головному управлінні Нацполіції Києва повідомили, що правоохоронці провели з парою розмову про заборону фіксації об’єктів стратегічного значення та вилучили перепустку.