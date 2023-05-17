Поліція забрала у Віктора Павлика спецперепустку після скандального відео

Співробітники правоохоронних органів також провели з сімейною парою бесіду та зробили попередження щодо фіксації об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану.

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До українського виконавця Віктора Павлика навідались поліцейські, щоб вилучити спецперепустку, що діє під час комендантської години у Києві. Про це повідомляє пресслужба головного управління Нацполіції Києва.

Як відомо, 16 травня в мережі з'явилося відео, на якому український співак зі своєю дружиною їдуть Південним мостом, де жінка коментує, що така рідкісна можливість є далеко не у всіх, а у них є, оскільки її чоловік подарував їй спеціальну перепустку, що дає право на проїзд у комендантську годину.

Київські правоохоронці побачили це відео та внесли відомості про подію до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції.

Артист більше не зможе їздити Південним мостом столиці Фото: Нацполiцiя Украiни

Правоохоронці повідомляють, що поспілкувалися зі співаком та його дружиною і вилучили у артиста перепустку. Крім того, співробітники Нацполіції провели з сімейною парою розмову про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану.

Нагадаємо, 16 травня в соціальній мережі з'явилося відео, на якому дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова хвалиться, що чоловік подарував їй спецперепустку, яка дозволяє їздити в комендантську годину Південним мостом, проїзд яким дозволено лише для спецтранспорту.

Того ж дня дружина Віктора Павлика написала у своїй соціальній мережі вибачення, пояснивши, що помилилася, а сам співак пояснив, що перепустка належала йому і "подарунком" для дружини була сама поїздка мостом.