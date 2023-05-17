Полиция забрала у Виктора Павлика спецпропуск после скандального видео

Сотрудники правоохранительных органов также провели с семейной парой беседу и сделали предупреждение насчет фиксации объектов стратегического значения в период военного положения.

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К украинскому исполнителю Виктору Павлику наведалась полицейские, чтобы изъять спецпропуск, действующий во время комендантского часа в Киеве. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Киева.

Как известно, 16 мая в сети появилось видео, на котором украинский певец со своей супругой едут по Южному мосту, где женщина комментирует, что такая редкая возможность есть далеко не у всех, а у них есть, поскольку ее муж подарил ей специальный пропуск, дающий право на проезд в комендантский час.

Киевские правоохранители увидели данное видео и внесли сведения о событии в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции.

Артист больше не сможет ездить по Южному мосту столицы Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители сообщают, что пообщались с певцом и его женой и изъяли у артиста пропуск. Кроме того, сотрудники Нацполиции провели с семейной парой разговор о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.

Напомним, 16 мая в социальной сети появилось видео, на котором супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова хвастается, что муж подарил ей спецпропуск, который позволяет ездить в комендантский час по Южному мосту, проезд по которому разрешен только для спецтранспорта.

В тот же день супруга Виктора Павлика написала в своей социальной сети извинения, объяснив, что ошиблась, а сам певец объяснил, что пропуск принадлежал ему и "подарком" для жены была сама поездка по мосту.