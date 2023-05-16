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Военный Фокус Российско-украинская война

Пропуск не покупал: Павлик отреагировал на скандал вокруг его жены (фото)

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Фото: instagram.com/repyahovakate | Виктор Павлик и его жена Екатерина ответили украинцам, которые возмутились из-за видео со спецпропуском

Сам Виктор Павлик объяснил, что пропуск жене не покупал. А Екатерина Репяхова упрекнула украинцев в злобе и бесчувственности.

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Певец Виктор Павлик и его жена Екатерина объяснили опубликованное ранее видео, на котором они демонстрируют спецпропуск, позволяющий ездить в Киеве после наступления комендантского часа. Соответствующий пост жена музыканта Екатерина опубликовала на своей странице в Инстаграме во вторник, 16 мая.

Екатерина Репяхова (Павлик) разместила в своем инстаграм-аккаунте сториз, в которой отреагировала на возмущение украинцев ее поступком.

"Я не права. Я ошиблась. Как любой живой человек я ошибаюсь. Я некстати пошутила. Я не должна была публиковать ту стори. Это факт. Я не идеальна", — написала жена Виктора Павлика.

Однако сразу после признания своей неправоты женщина обрушилась с агрессией на тех людей, которые ее критиковали.

"Угодила я всей нечисти, которая сейчас пишет гадость (пусть обо мне) о моем сыне. Мне жутко от того, в каком социуме мы живем. Сколько злых людей, которые, как те орки, готовы сожрать своих же", — написала Екатерина.

Репяхова также заверила, что спецпропуск для передвижения по столице в комендантский час ее муж не покупал.

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Жена Виктора Павлика пожалела о том, что опубликовала скандальное видео

Павлик прокомментировал скандал со спецпропуском для жены

В свою очередь Виктор Павлик оставил в Фейсбуке комментарий, в котором объяснил скандальную ситуацию с якобы подаренным жене спецпропуском.

"На самом желе это — просто пропуск на комендантское время, так как я очень часто приезжаю очень поздно с благотворительных выступлений в поддержку Вооруженных сил, то мне такой документ просто необходим на комендантский час… Это мой документ, а не жены, а подарок она имела в виду сама поездка через мост, а не документ", — написал певец.

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Виктор Павлик утверждает, что не покупал своей жене спецпропуск

Напомним, 16 мая стало известно, что Виктор Павлик подарил своей жене спецпропуск для езды в комендантский час. 28-летняя жена певца показала видео, на котором она несется на авто с мужем по Южному мосту в Киеве, частично закрытому с прошлого года.

Ранее СМИ также писали о том, что в некоторых регионах Украины с 26 марта начинают сокращать длительность комендантского часа. После ослабления ограничений власти сообщили о продлении работы общественного транспорта и заведений.