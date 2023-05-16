Виктор Павлик подарил своей жене спецпропуск для езды в комендантский час (видео)

28-летняя жена певца показала видео, на котором она несется на авто с мужем по Южному мосту в Киеве, который частично закрыт с прошлого года.

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Певец Виктор Павлик подарил своей жене спецпропуск, который позволяет ездить в комендантский час. Об этом заявила его жена Екатерина Репяхова в Instagram.

Жена певца сняла на видео, как она вместе с артистом едут по южному мосту, проезд по которому разрешен только для спецтранспорт.

"Это тебе подарок пропуск, зай", заявил артист.

Известно, что движение по мосту разрешено только для спецтранспорта, общественного и транзитного грузового транспорта и также для водителей, получивших спецпропуск от Киевской городской военной администрации.

Именно таким документом в видео похвастался сам Виктор, сидя за рулем автомобиля.

Реакция семьи Павлика на скандал из-за спецпропуска

Репяхова видео из своей страницы уже удалила. На момент публикации никаких комментариев на возмущение общественности ни от нее, ни от Павлика не поступало.

Напомним, 22 января начальник патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко лишился должности из-за подарка своей девушке.

К слову, в некоторых регионах Украины с 26 марта начинают сокращать длительность комендантского часа. После ослабления ограничений власти сообщили о продлении работы общественного транспорта и заведений.