Пропуск для Mersedes: начальника полиции Львовской области уволили из-за подарка девушке (видео)

Руководитель патрульной полиции Роман Пилипенко решил произвести впечатление на возлюбленную и подарил ей пропуск на проезд по центральной площади Рынок. Девушка в соцсетях признавалась, что любит выделиться.

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Начальник патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко лишился должности из-за подарка своей девушке. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook 22 января.

"Сегодня в сети было распространено видео, на котором изображен начальник управления патрульной полиции. Предварительно, он презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове", — проинформировали полицейские.

Руководство назначило служебное расследование.

Возлюбленная полицейского хвасталась подарком в соцсетях.

"А я говорила, что люблю вы***ваться! Пропуск на площадь Рынок на мой Mersedes. Это лучший подарок", — кричит она, а затем открывает коробку и целует полицейского.

Начальника полиции Львовской области уволили — что известно о возлюбленной полицейского?

По данным СМИ, девушку зовут Валентина Федюк, в соцсетях она подписана vasylyna_fediuk. Она работает помощницей-консультантом одного из депутатов Львовского областного совета.

Портал Varta1 сообщает, что героиней ролика стала Василина Софранюк, помощница депутата Львовского областного совета от "Европейской солидарности" Андрея Думы.

Как указали журналисты, она работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич обратил внимание на инцидент.

"Остается еще вопрос к руководителю депратамента мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олегу Забарило и руководителю ЛКП "Ратуша сервис" (коммунальное предприятие, которое выдает пропуски во Львове) Тихолиз Ирине: как так произошло и кто это выдал, по какой причине?" — спросил политик в Facebook.

Пилипенко успел поработать в полиции Донецка, Киева и Запорожья, отмечают региональные СМИ.

Площадь Рынок — это исторический центр Львова, на ней расположены ряд памятников архитектуры и мэрия.

Напомним, что в ноябре прошлого года было открыто уголовное дело против нардепа от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой за получение в подарок 14,355 млн гривен от Валерия Сурина. По данным следствия, этот же человек ранее подарил политику 5,3 млн гривен и швейцарские часы Defy Midnight за 310 тысяч гривен.

Фокус 9 января выпустил материал о том, какие подарки делают украинцы друг другу на Новый Год и Рождество. Граждане стараются покупать вещи, которіе помогут выжить в экстремальных условиях.