Подарки военного времени: на что в период зимних праздников тратят деньги украинцы

Во время войны граждане осторожнее тратят деньги на праздники, но от традиции дарить подарки не отказываются. На основе опроса операторов рынка и потребителей Фокус называет наиболее популярные и актуальные новогодние покупки.

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Впервые в истории независимой Украины встречая Новый Год и Рождество в условиях войны граждане стараются даже в подарок покупать те вещи, которые могут быть полезны для выживания в экстремальных условиях.

"Сейчас актуальны и популярны среди потребителей пауэербанки, генераторы, зарядные станции, Led-фонари, — рассказывает Сергей Черный, руководитель отдела аналитики омниканальной розницы ГК "АЛЛО". — В прошлом году ситуация была совсем другой: в декабре украинцы покупали электронику, бытовую технику, переносные гаджеты, санки, искусственные елки и гирлянды".

Собеседник Фокуса отмечает сохранение на высоком уровне спроса на смартфоны и ноутбуки, ведь эти товары необходимы для работы, удаленного обучения, а также в деятельности ВСУ. При этом на телевизоры по сравнению с декабрем 2021 года спрос значительно упал, а продажи пользовавшегося спросом в прошлом году электротранспорта сократились почти вдвое.

[ + – ] По словам опрошенных операторов рынка, смартфоны остаются в числе самых популярных покупок Фото: Getty Images

То есть, если в 2021-м в канун новогодних праздников ТОП-товарами в структуре продаж "АЛЛО" были смартфоны, ноутбуки и телевизоры, то в декабре 2022 года телевизоры уступили место генераторам, зарядным станциям и пауэрбанкам. Таким образом, энергозависимые товары для досуга в приоритетах украинцев заменили вещи, необходимые для альтернативного энергообеспечения.

Также, по словам Сергея Черного, традиционно в декабре по сравнению с ноябрем заметно увеличился спрос на товары для детей — продажи игрушечного транспорта выросли в 3,7 раза, а настольных игр — в 2,5 раза. То есть, какими бы сложными ни были обстоятельства, родители не хотят оставлять малышей без рождественского чуда.

Однако и о традиционных новогодних подарках украинцы не забывают. По информации Юлии Новаченко, директора по маркетингу Prom.ua, за неделю до Нового Года на этой онлайн-площадке, как и год назад, чаще всего покупали следующие товары:

наушники;

чехлы для мобильных;

книги;

игрушки;

конструкторы;

столовую посуду;

косметику;

духи;

кухонные принадлежности.

Однако собеседница Фокуса подчеркивает, что в канун Нового Года 2023 среди наиболее распространенных покупок также появились вещи, которые делают нас морозостойкими и энергозависимыми, а именно:

туристические принадлежности (газовые горелки, туристические фонари и т.п.);

пауэрбанки;

фонари;

термобелье;

беспроводные настольные лампы.

[ + – ] Пауэрбанк в канун Нового Года 2023 стал одним из самых популярных подарков

Интересно, что даже покупая небольшие сувениры и приятные безделушки, украинцы не забывают о влиянии на жизнь длительных отключений электроэнергии. Одна из собеседниц Фокуса рассказала, что во время традиционной на ее работе новогодней викторины "Тайный Санта" сотрудники чаще всего дарили друг другу свечи длительного горения, гирлянды на батарейках, USB-лампы и т.д. Даже вручая в подарок книгу или настольную игру, делали акцент на том, что они могут пригодиться при отключении света, когда другой досуг будет недоступен.

В другой публикации Фокус также рассказывает о том, как во время войны изменились расходы украинцев на новогодние подарки и праздничный стол по сравнению с прошлым годом. Ранее Фокус определил ТОП-10 товаров, которые украинцы наиболее активно скупают, опасаясь блэкаута.