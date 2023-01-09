Подарунки воєнного часу: на що в період зимових свят витрачають гроші українці

Під час війни громадяни обережніше витрачають гроші на свята, але від традиції дарувати подарунки не відмовляються. На основі опитування операторів ринку та споживачів Фокус називає найбільш популярні й актуальні новорічні покупки.

Related video

Уперше в історії незалежної України зустрічаючи Новий Рік і Різдво в умовах війни, громадяни намагаються навіть у подарунок купувати ті речі, які можуть бути корисними для виживання в екстремальних умовах.

"Наразі актуальні та популярні серед споживачів повербанки, генератори, зарядні станції, Led-ліхтарі", — розповідає Сергій Чорний, керівник відділу аналітики омніканального роздрібу ГК "АЛЛО". — Минулого року ситуація була зовсім іншою: у грудні українці купували електроніку, побутову техніку, переносні гаджети, санки, штучні ялинки та гірлянди".

Співрозмовник Фокусу зазначає збереження на високому рівні попиту на смартфони та ноутбуки, адже ці товари необхідні для роботи, віддаленого навчання, а також у діяльності ЗСУ. При цьому на телевізори порівняно з груднем 2021 року попит значно впав, а продаж електротранспорту, що користувався попитом минулого року, скоротився майже вдвічі.

[ + – ] За словами опитаних операторів ринку, смартфони залишаються серед найпопулярніших покупок Фото: Getty Images

Тобто, в якщо 2021-му напередодні новорічних свят топтоварами у структурі продажів "АЛЛО" були смартфони, ноутбуки та телевізори, то у грудні 2022 року телевізори поступилися місцем генераторам, зарядним станціям і повербанкам. Так, енергозалежні товари для дозвілля у пріоритетах українців замінили речі, необхідні для альтернативного енергозабезпечення.

Також, за словами Сергія Чорного, традиційно в грудні порівняно з листопадом помітно збільшився попит на товари для дітей — продаж іграшкового транспорту зріс у 3,7 разів, а настільних ігор — у 2,5 рази. Тобто, хоч би якими складними були обставини, батьки не хочуть залишати малюків без різдвяного дива.

Однак і про традиційні новорічні подарунки українці не забувають. За інформацією Юлії Новаченко, директорки з маркетингу Prom.ua, за тиждень до Нового Року на цьому онлайн-майданчику, як і рік тому, найчастіше купували такі товари:

навушники;

чохли для мобільних;

книги;

іграшки;

конструктори;

столовий посуд;

косметику;

парфуми;

кухонне приладдя.

Однак співрозмовниця Фокусу підкреслює, що напередодні Нового Року 2023 року серед найбільш поширених покупок також з'явилися речі, які роблять нас морозостійкими й енергозалежними, а саме:

туристичне приладдя (газові пальники, туристичні ліхтарі тощо);

повербанки;

ліхтарі;

термобілизна;

бездротові настільні лампи.

[ + – ] Повербанк напередодні Нового Року 2023 став одним із найпопулярніших подарунків

Цікаво, що навіть купуючи невеликі сувеніри та приємні дрібнички, українці не забувають про вплив на життя тривалих відключень електроенергії. Одна зі співрозмовниць Фокусу розповіла, що під час традиційної на її роботі новорічної вікторини "Таємний Санта" співробітники найчастіше дарували один одному свічки тривалого горіння, гірлянди на батарейках, USB-лампи тощо. Навіть вручаючи в подарунок книгу або настільну гру, наголошували на тому, що вони можуть стати в нагоді при відключенні світла, коли інше дозвілля буде недоступним.

В іншій публікації Фокус також розповідає про те, як під час війни змінилися витрати українців на новорічні подарунки та святковий стіл порівняно з минулим роком. Раніше Фокус визначив ТОП 10 товарів, які українці найактивніше скуповують, побоюючись блекауту.