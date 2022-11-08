Від повербанків до консервів. ТОП 10 товарів, якими запасаються українці під час війни

Підготовка до зими продовжується. Громадяни розкуповують усе, що допоможе протриматись під час тривалих відключень електроенергії. Фокус на основі опитування виділив ТОП 10 найпопулярніших товарів.

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У своєму новому огляді "Генератор, повербанк, біле сухе. Чим запасаються українці напередодні зими". Опитавши представників маркетплейсів, магазинів електроніки та десятки українців, видання виділяє ТОП 10 товарів ажіотажного попиту.

Повербанк

Зокрема, Фокус робить висновок, що однією з найпопулярніших покупок осені 2022 року в Україні став повербанк (пауербанк, power bank).

"Передусім, зріс попит на повербанки. В жовтні вперше в нашій історії вони "перемогли" смартфони за кількістю замовлень. У результаті, за останні три тижні ми продали таку кількість повербанків, якої раніше нам вистачало на 2,5-3 місяці", — розповів Фокус Іван Павлік, комерційний директор COMFY.

В маркетплейсі Prom.ua підтвердили, що попит на портативні зарядні пристрої на цьому майданчику в жовтні, якщо порівняти з вереснем, збільшився вп'ятеро. Цікавим рішенням для українців став зовнішній акумулятор, який може заряджатися від сонячної енергії. Тобто до списку необхідних покупок на зиму деякі опитані Фокусом громадяни включили сонячний зарядний пристрій (Solar Power Bank).

[ + – ] Восени 2022 року однією з найпопулярніших покупок для українців став повербанк

Генератор

Не менш популярна покупка — генератор для дому. За словами Дениса Корецького, керівника департаменту маркетплейсу АЛЛО, на цьому майданчику в жовтні 2022 року спостерігалося збільшення продажів генераторів у 5 разів, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Пристрій безперебійного живлення (UPS)

У квартирі в багатоповерхівці генератор не встановиш. Відповідно, містяни перейнялися пошуками альтернативи на базі пристроїв безперебійного живлення (UPS). Бюджетні моделі вартістю 2-8 тис. грн дозволять живити електроенергією модем, роутер та led-лампи близько чотирьох годин.

Свічка тривалого горіння

Практично всі опитані Фокусом громадяни запасаються свічками та намагаються вибирати стійкі та довговічні свічки тривалого горіння, які можуть прослужити 30-50 годин та більше. Втім, як зазначила одна зі співрозмовниць Фокусу, ціна на свічки дуже здивувала своїм небувалим ростом.

[ + – ] Свічки тривалого горіння прослужать 30-50 годин і більше Фото: Марiя Бабенко

Обігрівач

Попит на ті чи інші товари в Україні змінювався залежно від ситуації у країні та риторики влади. Після того, як ЗМІ повідомили, що температура в будинках із централізованим опаленням узимку буде близько 16 градусів — громадяни зацікавилися придбанням обігрівачів. За словами Дениса Корецького, влітку 2022 року попит на обігрівачі зріс у 10 разів. Однак після посилення ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури стало ясно, що за відсутності світла обігрівачі не допоможуть.

Туристична газова плита

Для мешканців багатоповерхівок з електричними плитами актуальною покупкою стала плита газова туристична та газові балони для плит та пальників. Такі пристрої допомагають приготувати просту гарячу їжу під час відключення електроенергії.

Ліхтар, LED-лампа, гірлянда на батарейках

Практично всі опитані Фокусом громадяни обзавелися кількома ліхтариками, світлодіодними лампами, які підключаються до USB, або прикупили кілька гірлянд на батарейках як альтернативу свічкам, що подорожчали. Один зі співрозмовників порадив придбати потужний лобовий ліхтар. Такий гаджет буде доречний і на темній вулиці, і як люстра в невеликому приміщенні.

Консерви, продукти швидкого приготування, продукти тривалого зберігання

На додаток до портативної газової плитки, українці роблять запас продуктів, які можна швидко приготувати. Тому те, що раніше вважалося не здоровою їжею, тепер купується про запас.

Корм для тварин

Навіть ті, хто привчив своїх улюбленців до натурального харчування, в разі тривалого блекауту роблять запас сухого чи вологого корму для тварин. Щобільше, багато хто пам'ятає складнощі з кормами для котів і собак на початку війни, та не хоче повторення цього сценарію.

[ + – ] Роблячи запаси на зиму українці не забувають про своїх вірних чотирилапих друзів Фото: Марiя Бабенко

Алкоголь

Не забувають українці і про сухий закон, який в Україні діяв на початку війни і час від часу поповнюють домашній бар. Біле сухе або червоне напівсолодке допоможе скоротати вечір при свічках під час чергового відключення електроенергії.

Детальніше про товари ажіотажного попиту та динаміку цін на них читайте в огляді Фокусу "Генератор, повербанк, біле сухе. Чим запасаються українці напередодні зими".

Раніше Фокус радив, як забезпечити стабільний доступ до інтернету під час відключення електроенергії. Також Фокус розповідав, як восени 2022 року підвищився попит на оренду будинків за містом з індивідуальним опаленням.