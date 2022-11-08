От пауэрбанков до консервов. ТОП-10 товаров, которыми запасаются украинцы во время войны
Подготовка к зиме продолжается. Граждане раскупают все, что поможет продержаться во время длительных отключений электроэнергии. Фокус на основе опроса выделил ТОП-10 наиболее популярных товаров.
В своем новом обзоре "Генератор, пауэрбанк, белое сухое. Чем запасаются украинцы в преддверии зимы" Фокус отмечает, что в преддверии зимы покупки многих украинцев выглядят так, словно они готовятся к длительному турпоходу в экстремальных условиях. Опросив представителей маркетплейсов, магазинов электроники и десятки украинцев, издание выделяет ТОП-10 товаров ажиотажного спроса.
- Пауэрбанк
В частности, Фокус приходит к выводу, что одной из самых популярных покупок осени 2022 года в Украине стал повербанк (пауэрбанк, power bank).
"Прежде всего, вырос спрос на пауэрбанки. В октябре впервые в нашей истории они "победили" смартфоны по количеству заказов. В результате, за последние три недели мы продали такое количество пауэрбанков, которого ранее нам хватало на 2,5-3 месяца", — рассказал Фокусу Иван Павлик, коммерческий директор COMFY.
На маркетплейсе prom.ua подтвердили, что спрос на портативные зарядные устройства на этой площадке в октябре, по сравнению с сентябрем, увеличился в пять раз. Интересным решением для украинцев стал внешний аккумулятор (power bank), который может заряжаться от солнечной энергии. То есть, в список необходимых покупок на зиму некоторые опрошенные Фокусом граждане включили солнечное зарядное устройство (Solar Power Bank).
- Генератор
Не менее популярная покупка — генератор для дома. По словам Дениса Корецкого, руководителя департамента маркетплейса АЛЛО, на этой площадке в октябре 2022 года наблюдалось увеличение продаж генераторов в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Устройство бесперебойного питания (UPS)
В квартире в многоэтажке генератор не установишь. Соответственно, горожане озаботились поисками альтернативы на базе устройств бесперебойного питания (UPS). Бюджетные модели стоимостью 2-8 тыс. грн позволят питать электроэнергией модем, роутер и led-лампы около четырех часов.
- Свеча длительного горения
Практически все опрошенные Фокусом граждане запасаются свечами и стараются выбирать устойчивые и долговечные свечи длительного горения, которые могут прослужить 30-50 часов и более. Впрочем, как отметила одна из собеседниц Фокуса, цена на свечи очень удивила своим небывалым ростом.
- Обогреватель
Спрос на те или иные товары в Украине менялся в зависимости от ситуации в стране и риторики власти. После того, как СМИ сообщили, что температура в домах с централизованным отоплением зимой будет около 16 градусов — граждане заинтересовались приобретением обогревателей. По словам Дениса Корецкого летом 2022 года спрос на обогреватели вырос в 10 раз. Однако, после усиления вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры, стало ясно, что при отсутствии света обогреватели не помогут.
- Туристическая газовая плита
Для жителей многоэтажек с электрическими плитами актуальной покупкой стала плита газовая туристическая и газовые баллоны для плит и горелок. Такие устройства помогают состряпать простую горячую еду во время отключения электроэнергии.
- Фонарь, LED-лампа, гирлянда на батарейках
Практически все опрошенные Фокусом граждане обзавелись несколькими фонариками, светодиодными лампами, которые подключаются к USB, или прикупили несколько гирлянд на батарейках в качестве альтернативы подорожавшим свечам. Один из собеседников посоветовал приобрести мощный налобный фонарь. Такой гаджет будет уместен и на темной улице, и в качестве люстры в небольшом помещении.
- Консервы, продукты быстрого приготовления, продукты долгого хранения
В дополнение к портативной газовой плитке украинцы делают запас продуктов, которые можно быстро приготовить. Поэтому то, что ранее считалось не самой здоровой едой, теперь приобретается про запас.
- Корм для животных
Даже те, кто приучил своих питомцев к натуральному питанию, на случай длительного блэкаута делают запас сухого или влажного корма для животных. Более того, многие помнят сложности с кормами для котов и собак в начале войны и не хотят повторения этого сценария.
- Алкоголь
Не забывают украинцы и о сухом законе, который в Украине действовал в начале войны и от случая к случаю пополняют домашний бар. Белое сухое или красное полусладкое помогут скоротать вечер при свечах во время очередного отключения электроэнергии.
Детальнее о товарах ажиотажного спроса и динамике цен на них читайте в обзоре Фокуса "Генератор, пауэрбанк, белое сухое. Чем запасаются украинцы в преддверии зимы".
Ранее Фокус советовал, как обеспечить стабильный доступ в интернет во время отключения электроэнергии. Также Фокус рассказывал, как осенью 2022 года повысился спрос на аренду домов за городом с индивидуальным отоплением.