От пауэрбанков до консервов. ТОП-10 товаров, которыми запасаются украинцы во время войны

Подготовка к зиме продолжается. Граждане раскупают все, что поможет продержаться во время длительных отключений электроэнергии. Фокус на основе опроса выделил ТОП-10 наиболее популярных товаров.

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В своем новом обзоре "Генератор, пауэрбанк, белое сухое. Чем запасаются украинцы в преддверии зимы" Фокус отмечает, что в преддверии зимы покупки многих украинцев выглядят так, словно они готовятся к длительному турпоходу в экстремальных условиях. Опросив представителей маркетплейсов, магазинов электроники и десятки украинцев, издание выделяет ТОП-10 товаров ажиотажного спроса.

Пауэрбанк

В частности, Фокус приходит к выводу, что одной из самых популярных покупок осени 2022 года в Украине стал повербанк (пауэрбанк, power bank).

"Прежде всего, вырос спрос на пауэрбанки. В октябре впервые в нашей истории они "победили" смартфоны по количеству заказов. В результате, за последние три недели мы продали такое количество пауэрбанков, которого ранее нам хватало на 2,5-3 месяца", — рассказал Фокусу Иван Павлик, коммерческий директор COMFY.

На маркетплейсе prom.ua подтвердили, что спрос на портативные зарядные устройства на этой площадке в октябре, по сравнению с сентябрем, увеличился в пять раз. Интересным решением для украинцев стал внешний аккумулятор (power bank), который может заряжаться от солнечной энергии. То есть, в список необходимых покупок на зиму некоторые опрошенные Фокусом граждане включили солнечное зарядное устройство (Solar Power Bank).

[ + – ] Осенью 2022 года одной из самых популярных покупок для украинцев стал пауэрбанк

Генератор

Не менее популярная покупка — генератор для дома. По словам Дениса Корецкого, руководителя департамента маркетплейса АЛЛО, на этой площадке в октябре 2022 года наблюдалось увеличение продаж генераторов в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Устройство бесперебойного питания (UPS)

В квартире в многоэтажке генератор не установишь. Соответственно, горожане озаботились поисками альтернативы на базе устройств бесперебойного питания (UPS). Бюджетные модели стоимостью 2-8 тыс. грн позволят питать электроэнергией модем, роутер и led-лампы около четырех часов.

Свеча длительного горения

Практически все опрошенные Фокусом граждане запасаются свечами и стараются выбирать устойчивые и долговечные свечи длительного горения, которые могут прослужить 30-50 часов и более. Впрочем, как отметила одна из собеседниц Фокуса, цена на свечи очень удивила своим небывалым ростом.

[ + – ] Свечи длительного горения прослужат 30-50 часов и более Фото: Мария Бабенко

Обогреватель

Спрос на те или иные товары в Украине менялся в зависимости от ситуации в стране и риторики власти. После того, как СМИ сообщили, что температура в домах с централизованным отоплением зимой будет около 16 градусов — граждане заинтересовались приобретением обогревателей. По словам Дениса Корецкого летом 2022 года спрос на обогреватели вырос в 10 раз. Однако, после усиления вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры, стало ясно, что при отсутствии света обогреватели не помогут.

Туристическая газовая плита

Для жителей многоэтажек с электрическими плитами актуальной покупкой стала плита газовая туристическая и газовые баллоны для плит и горелок. Такие устройства помогают состряпать простую горячую еду во время отключения электроэнергии.

Фонарь, LED-лампа, гирлянда на батарейках

Практически все опрошенные Фокусом граждане обзавелись несколькими фонариками, светодиодными лампами, которые подключаются к USB, или прикупили несколько гирлянд на батарейках в качестве альтернативы подорожавшим свечам. Один из собеседников посоветовал приобрести мощный налобный фонарь. Такой гаджет будет уместен и на темной улице, и в качестве люстры в небольшом помещении.

Консервы, продукты быстрого приготовления, продукты долгого хранения

В дополнение к портативной газовой плитке украинцы делают запас продуктов, которые можно быстро приготовить. Поэтому то, что ранее считалось не самой здоровой едой, теперь приобретается про запас.

Корм для животных

Даже те, кто приучил своих питомцев к натуральному питанию, на случай длительного блэкаута делают запас сухого или влажного корма для животных. Более того, многие помнят сложности с кормами для котов и собак в начале войны и не хотят повторения этого сценария.

[ + – ] Делая запасы на зиму украинцы не забывают о своих верных четвероногих друзьях Фото: Мария Бабенко

Алкоголь

Не забывают украинцы и о сухом законе, который в Украине действовал в начале войны и от случая к случаю пополняют домашний бар. Белое сухое или красное полусладкое помогут скоротать вечер при свечах во время очередного отключения электроэнергии.

Детальнее о товарах ажиотажного спроса и динамике цен на них читайте в обзоре Фокуса "Генератор, пауэрбанк, белое сухое. Чем запасаются украинцы в преддверии зимы".

Ранее Фокус советовал, как обеспечить стабильный доступ в интернет во время отключения электроэнергии. Также Фокус рассказывал, как осенью 2022 года повысился спрос на аренду домов за городом с индивидуальным отоплением.