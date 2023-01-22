Перепустка для Mersedes: начальника поліції Львівської області звільнили після подарунку дівчині (відео)

Керівник патрульної поліції Роман Пилипенко вирішив вразити кохану та подарував їй перепустку на проїзд центральною площею Ринок. Дівчина у соцмережах зізнавалася, що любить виділитися.

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Начальник патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко втратив посаду через подарунок своїй дівчині. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції України у Facebook 22 січня.

"Сьогодні в мережі було розповсюджено відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції. Попередньо, він презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові", — проінформували поліцейські.

Керівництво призначило службове розслідування.

Кохана поліцейського хвалилася подарунком у соцмережах.

"А я говорила, що люблю ви***ватись! Перепустка на площу Ринок на мій Mersedes. Це найкращий подарунок", — кричить вона, а потім відкриває коробку і цілує поліцейського.

Начальника поліції Львівської області звільнили — що відомо про коханого поліцейського?

За даними ЗМІ, дівчину звуть Валентина Федюк, у соцмережах вона підписана vasylyna_fediuk. Вона працює помічницею-консультантом одного із депутатів Львівської обласної ради.

Портал Varta1 повідомляє, що героїнею ролика стала Василина Софранюк, помічниця депутата Львівської обласної ради від "Європейської солідарності" Андрія Думи.

Як зазначили журналісти, вона працює головним спеціалістом відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич звернув увагу на інцидент.

"Залишається ще питання до керівника депратаменту мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олега Забарила та керівника ЛКП "Ратуша сервіс" (комунальне підприємство, яке видає перепустки у Львові) Тихоліз Ірині: як так сталося і хто це видав, з якої причини?" — Запитав політик у Facebook.

Пилипенко встиг попрацювати у поліції Донецька, Києва та Запоріжжя, зазначають регіональні ЗМІ.

Площа Ринок — це історичний центр Львова, на ньому розташовані низка пам'яток архітектури та мерія.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року було відкрито кримінальну справу проти нардепа від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої за отримання у подарунок 14,355 млн. гривень від Валерія Суріна. За даними слідства, ця ж людина раніше подарувала політику 5,3 млн гривень і швейцарський годинник Defy Midnight за 310 тисяч гривень.

Фокус 9 січня випустив матеріал про те, які подарунки роблять українці один одному на Новий Рік та Різдво. Громадяни намагаються купувати речі, які допоможуть вижити в екстремальних умовах.