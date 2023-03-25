Комендантский час в Украине сокращается: где смягчат ограничения

Новые графики уже утвердили в Киеве, Херсоне, Полтаве. Еще в нескольких регионах местные власти обсуждают возможность изменить время действия ограничений.

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В некоторых регионах Украины с 26 марта начинают сокращать длительность комендантского часа. После ослабления ограничений власти сообщили о продлении работы общественного транспорта и заведений. Фокус детально рассказывает, где в Украине ослабили комендантский час.

Киев

С 26 ограничения на передвижение по городу теперь будут действовать не с 23:00, а с полуночи до 5 часов утра ежедневно. Из-за изменения комендантского часа общественный транспорт и метро Киева будут работать дольше.

Кроме того продлят работу магазины и торговые центры. Разрешенное время продажи спиртных напитков в торговых сетях также изменится. Алкоголь можно будет приобрести с 11:00 до 21:00 (ранее – до 19:00). Как писал Фокус, киевляне выступили за такой шаг с петицией, чтобы у всех местных жителей была возможность добраться домой после работы.

Киевская область

В Киевской области с воскресенья, 26 марта, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00. Как сообщили в Киевской ОВА, из-за уменьшения комендантского часа большинство пригородных и междугородных автобусов будут работать дольше. Время работы пассажирских маршрутов увеличится на 1 час утром и на 30 минут вечером.

Полтавская область

В Полтавской ОВА приняли решение сократить промежуток комендантского часа в связи с началом посевных работ на полях. С 27 марта в Полтавской области комендантский час вводится с 23:00 до 04:00.

Херсонская область и Херсон

Здесь сместили начало комендантского часа с 19:00 на 20:00. Новые правила ввели еще 24 марта. Ограничения на передвижение действуют с 20:00 до 06:00. Также с 27 марта в Херсоне общественный транспорт будет ездить на 2 часа дольше. В связи с увеличением светового дня и изменением графика действия ограничений комендантского часа дольше будет работать общественный транспорт.

Одесская область и Одесса

С 1 марта 2023 года введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00:00 до 05:00 часов

Во время действия комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Отметим, что до этого комендантский час в Одессе действовал с 23:00 до 5:00.

Ивано-Франковская область

Решение о сокращении комендантского часа в Ивано-Франковске могут принять 28 марта, но вопрос еще обсуждается. Среди жителей региона провели опрос, в котором 84% проголосовали за изменение комендантского часа. Ограничения планируют ввести с 00:00 до 05:00. На данный момент комендантский час на Прикарпатье действует с 23:00 до 05:00.

Во всех остальных регионах по состоянию на сейчас время ограничений не изменилось.

Напомним, 7 февраля Верховная рада продолжила военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 суток.

24 марта В Раде предложили закрепить право на демобилизацию после 1,5 лет службы во время военного положения.Новые законодательные нормы позволяют уволиться со службы мобилизованным, если они не намерены подписывать контракт.