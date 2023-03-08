Сокращение комендантского часа в Киеве: петиция набрала необходимое количество голосов

Киевляне потребовали уменьшить комендантское время в столице с 0:00 до 5:00. Это необходимо для того, чтобы у всех местных жителей была возможность добраться домой после работы.

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Электронная петиция №11713 с предложением изменить продолжительность комендантского часа в столице, размещенная на сайте Киевского горсовета, набрала необходимое количество голосов. Теперь власти города должны ее рассмотреть.

Автор обращения Андрей Демьяненко предложил сократить комендантский час в столице с 0:00 до 5:00.

"Так как у большинства наемных работников нет возможности вовремя попасть домой", — прокомментировал киевлянин свою петицию.

[ + – ] Петиция набрала необходимое количество голосов

Как альтернативу этому он предложил увеличить движение общественного транспорта в городе.

Электронное обращение было зарегистрировано 23 января. Петиция набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов менее чем за 60 суток.

Важно отметить, что решение об отмене или сокращении продолжительности комендантского час во время военного положения в стране согласовывается с Советом обороны Киева.

Напомним, в Одессе с 1 марта изменили продолжительность комендантского часа. Соответствующее распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Накануне новогодних праздников киевляне подали петицию с просьбой отменить комендантский час 31 декабря на 1 января.