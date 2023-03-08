Скорочення комендантської години у Києві: петиція набрала необхідну кількість голосів
Кияни вимагали зменшити комендантський час у столиці з 0:00 до 5:00. Це необхідно для того, щоб у всіх місцевих жителів була можливість дістатися додому після роботи.
Електронна петиція №11713 із пропозицією змінити тривалість комендантської години у столиці, розміщена на сайті Київської міськради, набрала необхідну кількість голосів. Тепер влада міста має її розглянути.
Автор звернення Андрій Дем'яненко запропонував скоротити комендантську годину у столиці з 0:00 до 5:00.
"Оскільки більшість найманих працівників не мають можливості вчасно потрапити додому", — прокоментував киянин свою петицію.
Як альтернативу цьому він запропонував збільшити рух громадського транспорту у місті.
Електронне звернення було зареєстроване 23 січня. Петиція набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів менш як за 60 діб.
Важливо зазначити, що рішення про скасування або скорочення тривалості комендантської години під час воєнного стану в країні узгоджується з Радою оборони Києва.
Нагадаємо, в Одесі з 1 березня змінили тривалість комендантської години. Відповідне розпорядження підписав голова Одеської обласної воєнної адміністрації Максим Марченко.
Напередодні новорічних свят кияни подали петицію з проханням скасувати комендантську годину 31 грудня на 1 січня.