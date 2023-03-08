Скорочення комендантської години у Києві: петиція набрала необхідну кількість голосів

Кияни вимагали зменшити комендантський час у столиці з 0:00 до 5:00. Це необхідно для того, щоб у всіх місцевих жителів була можливість дістатися додому після роботи.

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Електронна петиція №11713 із пропозицією змінити тривалість комендантської години у столиці, розміщена на сайті Київської міськради, набрала необхідну кількість голосів. Тепер влада міста має її розглянути.

Автор звернення Андрій Дем'яненко запропонував скоротити комендантську годину у столиці з 0:00 до 5:00.

"Оскільки більшість найманих працівників не мають можливості вчасно потрапити додому", — прокоментував киянин свою петицію.

[ + – ] Петиція набрала необхідну кількість голосів

Як альтернативу цьому він запропонував збільшити рух громадського транспорту у місті.

Електронне звернення було зареєстроване 23 січня. Петиція набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів менш як за 60 діб.

Важливо зазначити, що рішення про скасування або скорочення тривалості комендантської години під час воєнного стану в країні узгоджується з Радою оборони Києва.

Нагадаємо, в Одесі з 1 березня змінили тривалість комендантської години. Відповідне розпорядження підписав голова Одеської обласної воєнної адміністрації Максим Марченко.

Напередодні новорічних свят кияни подали петицію з проханням скасувати комендантську годину 31 грудня на 1 січня.