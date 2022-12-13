У Києві можуть скасувати комендантську годину на Новий рік: створено петицію

Автор петиції заявив, що багато людей все одно повертатимуться додому від друзів чи родичів, а можливість залишитися буде не у всіх.

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Мешканці Києва просять місцеву владу скасувати комендантську годину новорічної ночі — з 31 грудня на 1 січня. Відповідна петиція з'явилася на сайті столичної міської ради.

Автор звернення Тимофій Мельник заявив, що багато людей все одно повертатимуться додому від друзів чи родичів, а можливість залишитись буде не у всіх.

"Вважаю, що варто скасувати комендантську годину на Новий Рік, оскільки все одно багато людей повертатиметься від друзів/родичів, далеко не у всіх буде можливість залишитися на нічліг там, де святкували", — написав він.

Петицію опубліковано 12 грудня, через добу її підтримали понад 700 киян. Для розгляду київською владою звернення має набрати 6000 голосів.

Зазначимо, що у столиці України комендантська година діє з 23:00 до 5:00.

Нагадаємо, 28 листопада мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття новорічної ялинки у місті. За його словами, встановлення новорічного дерева проводитиметься не за державні гроші, а за кошти бізнесу, який погодився допомогти місту. Також цього року не буде концертів та ярмарків.

29 листопада київська ялинка цього року буде штучною, її висота складе 10 метрів. Крім того, вона буде максимально енергоефективною без святкової ілюмінації.