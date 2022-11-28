Без концертів та ярмарків: Кличко анонсував відкриття головної ялинки у Києві

Мер столиці зазначив, що встановлення новорічного дерева проводитиметься не за державні гроші, а за кошти бізнесу, який погодився допомогти місту.

Related video

У різних районах Києва встановлять новорічні ялинки. Зокрема, святкове дерево поставлять на Софіївській площі, де зазвичай проходили масові заходи. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Однак цього року масові гуляння, ярмарки та концерти не організовуватимуть. Кличко зазначив, що щодня спілкується з українськими військовими і вони хотіли б, щоб в українській столиці була святкова ялинка, а їхні діти мали новорічний настрій.

"Ми розуміємо, що масові заходи заборонені у воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік і Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року має бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво", — сказав він.

Мер міста зазначив, що встановлення новорічної ялинки проводитиметься не за державні гроші, а за кошти бізнесу, який погодився допомогти місту.

"Ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої кошти встановити ялинки без новорічного пафосу", — розповів мер Києва.

Нагадаємо, 18 листопада у КМДА повідомили, що рішення про встановлення ялинки у Києві ухвалять після консультацій з військовими. Проте чиновники зазначили, що в умовах воєнного стану місто відмовиться від святкового ярмарку та концертів, які зазвичай проходили навколо новорічного дерева у центрі Києва.

Раніше, 8 листопада кияни створили петицію, де просять влада не ставити новорічну ялинку на Софіївській площі. Авторка звернення до столичної міськради заявила, що дорогі свята варто відзначати після закінчення війни.

Проте 10 листопада мешканці столиці створили альтернативну петицію із пропозицією встановити новорічну ялинку. Автор просить не дозволяти Росії вкрасти новорічні свята в України.