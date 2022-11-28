Без концертов и ярмарки: Кличко анонсировал открытие главной елки в Киеве

Мэр столицы отметил, что установка новогоднего дерева будет производиться не за государственные деньги, а за счет бизнеса, который согласился помочь городу.

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В разных районах Киева установят новогодние елки. В частности, праздничное дерево поставят на Софиевской площади, где обычно проходили массовые мероприятия. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в интервью изданию "РБК-Украина".

Однако в этом году массовые гуляния, ярмарки и концерты организовывать не будут. Кличко отметил, что каждый день общается с украинскими военными и они хотели бы, чтобы в украинской столице была праздничная елка, а у их детей было новогоднее настроение.

"Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество", — сказал он.

Мэр города отметил, что установка новогодней елки будет производиться не за государственные деньги, а за счет бизнеса, который согласился помочь городу.

"Мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса", — рассказал градоначальник Киева.

Напомним, 18 ноября в КГГА сообщили, что решение об установлении елки в Киеве примут после консультаций с военными. Однако чиновники отметили, что в условиях военного положения город откажется от праздничной ярмарки и концертов, которые обычно проходили вокруг новогоднего дерева в центре Киева.

Ранее, 8 ноября киевляне создали петицию, где просят власти не ставить новогоднюю елку на Софиевской площади. Автор обращения к столичному горсовету заявила, что дорогие праздники стоит отмечать после окончания войны.

Однако 10 ноября жители столицы создали альтернативную петицию с предложением установить новогоднюю елку. Автор просит не позволять России украсть новогодние праздники у Украины.