Решение об установлении новогодней елки в Киеве примут после консультаций с военными, — КГГА

По словам чиновников, в условиях военного положения город откажется от праздничной ярмарки и концертов, которые обычно организовывали вокруг новогоднего дерева в центре столицы.

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Решение об установлении новогодней елки в Киеве примут после консультаций с Силами обороны Украины. Если же ее будут устанавливать, то только за счет меценатов. Об этом рассказали в Киевской городской государственной администрации.

В ведомстве сообщили, что Комиссия киевского совета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций рассмотрела петицию жителей города, которые выступили против установления новогодней елки в условиях полномасштабной войны с Россией. А окончательное решение будет приниматься на основе ситуации с безопасностью.

"Все приведенные аргументы мы при обсуждении вариантов установления Главной елки страны учли — речь идет о безопасности, неиспользовании бюджетных средств и экономии электроэнергии. Здесь наши позиции идентичны. Город и не планировал тратить бюджетные средства, но главными моментами определил безопасность и энергоэкономию," — рассказала глава комиссии Виктория Муха.

Чиновница отметила, что праздничное дерево в центре столицы может стать для всех украинцев символом надежды и веры.

Заместитель главы КГГА Анна Старостенко рассказала, что после консультаций с командованием группировки сил и средств обороны Киева новогоднюю елку будут устанавливать за деньги меценатов.

"К нам уже обратились меценаты и социально ответственный бизнес с предложением помочь в установке и оформлении елки. Нам готовы предоставить и само новогоднее дерево, и украшения, а также генератор для подсветки елки, если такой формат будет одобрен", — сказала она.

Однако в то же время, в условиях военного положения город откажется от праздничной ярмарки и концертов, которые обычно организовывали вокруг елки в центре столицы.

Напомним, 8 ноября на сайте киевского городского совета появилась петиция, в которой просят не ставить в этом году новогоднюю елку на Софийской площади. Автор обращения уверена, что дорогие праздники стоит отмечать после окончания войны.

10 ноября киевляне создали альтернативную петицию с предложением установить новогоднюю елку. Автор новой петиции просит не позволять России украсть новогодние праздники у Украины.