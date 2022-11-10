"Это вызов России": в Киеве создали контрпетицию с предложением установить новогоднюю елку

В столице столкнулись сторонники двух противоположных точек зрения. Автор новой петиции просит не позволять Российской Федерации украсть новогодние праздники у Украины.

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На сайте Киевского городского совета появилась электронная петиция с призывом установить главную новогоднюю елку в столице страны, несмотря на нынешние реалии.

Обращение к местной власти стало реакцией на более раннюю петицию, требующую не устанавливать главный символ Нового года в Киеве.

Автор первого обращения Наталья Попович считает, что в настоящее время нецелесообразно тратить деньги на приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж ели.

В то же время автор "контрпетиции" Инна Боднар уверена, что проведение Рождества и Нового года в условиях войны –– это не каприз.

"Это вызов России, пытающейся украсть нашу землю, нашу идентичность, наши праздники. Не дадим России украсть Рождество и Новый год!" –– обращается к городской власти киевлянка.

По ее словам, новогоднюю елку можно поставить за деньги меценатов. Она также считает, что можно сэкономить, не размещая на Софиевской площади ничего, кроме праздничного дерева. Боднар подчеркивает, что во время новогоднего периода можно обойтись без массовых мероприятия, но ель как символ украинского сопротивления должна стоять.

На момент выхода новости за петицию, призывающую не устанавливать новогоднюю ель, проголосовало 6187 человек.

Петиция с просьбой все-таки поставить в Киеве праздничное дерево пока набрала 587 голосов.

Напомним, организатор новогодних праздников на Софиевской площади в Киеве, компания Folk Ukraine представила свои эскизы главной елки Украины. Один из вариантов — дерево, украшенное игрушками в цветах флага страны с тризубцем на верхушке.

Идеи организации праздника озвучиваются во время постоянных отключений электроэнергии в Киеве после российских обстрелов критической инфраструктуры.