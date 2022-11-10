"Це виклик Росії": у Києві створили контрпетицію із пропозицією встановити новорічну ялинку

У столиці зіткнулися прихильники двох протилежних точок зору. Автор нової петиції просить не дозволяти Російській Федерації вкрасти новорічні свята в України.

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На сайті Київської міської ради з'явилася електронна петиція із закликом встановити головну новорічну ялинку в столиці країни, незважаючи на нинішні реалії.

Звернення до місцевої влади стало реакцією на більш ранню петицію, яка вимагає не встановлювати головний символ Нового року в Києві.

Авторка першого звернення Наталія Попович вважає, що наразі недоцільно витрачати гроші на придбання, монтаж, обслуговування і демонтаж ялинки.

Водночас авторка "контрпетиції" Інна Боднар упевнена, що проведення Різдва та Нового року в умовах війни — це не примха.

"Це виклик Росії, яка намагається вкрасти нашу землю, нашу ідентичність, наші свята. Не дамо Росії вкрасти Різдво та Новий рік!" — звертається до міської влади киянка.

За її словами, новорічну ялинку можна поставити за гроші меценатів. Вона також вважає, що можна заощадити, не розміщуючи на Софіївській площі нічого, окрім святкового дерева. Боднар наголошує, що під час новорічного періоду можна обійтися без масових заходів, але ялинка як символ українського опору має стояти.

На момент виходу новини за петицію, яка закликає не встановлювати новорічну ялинку, проголосувало 6 187 осіб.

Петиція з проханням таки поставити в Києві святкове дерево поки що набрала 587 голосів.

Нагадаємо, організатор новорічних свят на Софіївській площі у Києві, компанія Folk Ukraine представила свої ескізи головної ялинки України. Один із варіантів — дерево, прикрашене іграшками в кольорах прапора країни з тризубом на верхівці.

Ідеї організації свята озвучуються під час постійних відключень електроенергії у Києві після російських обстрілів критичної інфраструктури.