Незважаючи на відключення світла: у Києві хочуть поставити новорічну ялинку з тисячами вогнів (фото)

Організатор свята у столиці Folk Ukraine вже підготував кілька ескізів. У компанії кажуть, що якщо ялинку таки вирішать не ставити, то можна вигадати альтернативний варіант головного символу Нового року.

Related video

Організатор свят на Софіївській площі Києва компанія Folk Ukraine підготував кілька ескізів головної новорічної ялинки країни. Про це виданню Realist.Online розповів президент компанії Ігор Добруцький.

"Зараз вивчаються всі можливості щодо встановлення головної ялинки. Обговорюються різні варіанти. Мер підтвердив, що ялинку буде встановлено. Ми працюємо, шукаємо партнерів і спонсорів, готуємось", –– прокоментував він.

[ + – ] Незважаючи на відключення світла, у Києві хочуть поставити яскраву новорічну ялинку

За словами Добруцького, цього року символ свята буде не про новорічне диво.

"Цього року зовсім інша історія", — додав він.

Один з ескізів святкового дерева є ялинкою, прикрашеною іграшками в кольорах національного прапора. Замість різдвяної зірки на верхівці прикріплено тризуб.

[ + – ] Один з ескізів новорічної ялинки у Києві цього року

Згодом Добруцький сказав агентству УНН, що існує й альтернативний варіант головного новорічного символу для столиці.

Він зазначив, що якщо ялинку все-таки не ставитимуть у місті, то натомість можна встановити макет дерева як святкову фотозону біля Музею історії Києва. Така інсталяція буде висотою 3-3,5 метри та діаметром 5 метрів.

"Тобто поки ми ще не зробили головну ялинку країни, її прототип уже стоятиме біля Музею історії Києва, і всі, хто хотіли б побачити, як вона виглядатиме саме через два тижні, на Святого Миколая, зможуть побачити, яка ялинка затверджена мистецькою радою міської адміністрації", –– поділився планами Добруцький.

У вівторок, 8 листопада, "Укренерго" знову запровадило аварійні відключення електроенергії. Більш жорсткі обмеження стосуватимуться мешканців Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської і Полтавської областей.

Раніше Укренерго повідомило, що графіки відключення світла можуть стати комфортнішими найближчими днями.