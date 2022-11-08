"Укренерго" знову запровадило аварійні відключення електроенергії: де не буде світла 8 листопада

Жорсткі обмеження, які торкнуться мешканців Києва та семи областей, запровадила "Укренерго" з 09:00.

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У вівторок, 8 листопада, в Україні знову запровадили аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба національної енергокомпанії "Укренерго".

Повідомляється, що аварійні відключення електроенергії запроваджені з 09:00.

Жорсткіші обмеження, як попереджають в "Укренерго", торкнуться мешканців Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської та Полтавської областей.

"Додаткові обмеження споживання необхідні, оскільки через похолодання зростає споживання електроенергії, що призводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш важких, ніж ті, що сталися через обстріл ворога", — пояснили в енергокомпанії запровадження аварійних відключень електроенергії.

Енергокомпанія наголосила, що графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом доби по всій території України. Точнішу інформацію про обмеження в конкретних будинках побутові споживачі можуть дізнатися у своїх обленерго.

Підсумовуючи, "Укренерго" закликала українців економити електроенергію та додало, що ремонтні роботи на об'єктах критичної інфраструктури здійснюються цілодобово.

[ + – ] "Укренерго" запровадила аварійні відключення електроенергії на 8 листопада

Зазначимо, що днем раніше українцям анонсували можливе скасування аварійних відключень електроенергії. У ДТЕК повідомили, що жорсткі обмеження з вимкненням світла побутовим споживачам можуть завершитися через два тижні, якщо закінчаться ремонтні роботи, а ЗС РФ не здійснять нових ракетних ударів.

"Укренерго", зі свого боку, попередила, що найближчими днями аварійні відключення електроенергії можуть стати комфортнішими. Побутовим споживачам, які проживають у північних та центральних областях, не часто відключатимуть світло, якщо ЗС РФ не завдадуть нових ракетних ударів по критичній інфраструктурі.