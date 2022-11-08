"Укрэнерго" снова ввело аварийные отключения электроэнергии: где не будет света 8 ноября

Жесткие ограничения, которые затронут жителей Киева и семи областей, были введены "Укрэнерго" с 09:00.

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Во вторник, 8 ноября, в Украине вновь ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго".

Сообщается, что аварийные отключения электроэнергии были введены с 09:00.

Более жесткие ограничения, как предупреждают в "Укрэнерго", коснутся жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

"Дополнительные ограничения потребления необходимы, поскольку из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза аварий, не менее тяжелых, чем те, которые случились из-за обстрелов врага", — объяснили в энергокомпании введение аварийных отключений электроэнергии.

Энергокомпания подчеркнула, что графики почасовых отключений света будут действовать в течение суток по всей территории Украины. Более точную информацию об ограничениях в конкретных домах бытовые потребители могуть узнать у своих облэнерго.

Подытоживая, "Укрэнерго" призвало украинцев экономить электроэнергию и добавило, что ремонтные работы на объектах критической инфраструктуры осуществляются круглосуточно.

[ + – ] "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии на 8 ноября

Отметим, что днем ранее украинцам анонсировали возможную отмену аварийных отключений электроэнергии. В ДТЭК сообщили, что жесткие ограничения с выключением света бытовым потребителям могут завершиться через две недели, если будут завершены ремонтные работы, а ВС РФ не осуществят новые ракетные удары.

"Укрэнерго", в свою очередь, предупредило, что в ближайшие дни аварийные отключения электроэнергии могут стать комфортнее. Бытовым потребителям, которые проживают в северных и центральных областях, не будут часто отключать свет, если ВС РФ не нанесут новые ракетные удары по критической инфраструктуре.